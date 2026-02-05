Ирина Флорин, жената с магичен глас, която изпя "Цвят лилав", "Пътуване", и хиляди хора продължават да си ги припяват, празнува рожден ден на 5 февруари. Ден преди празника ни разказва как ще празнува и защо едни акули са били опасност за живота й.

Как отбелязва рождените си дни?

Защо в Тенерифе е бил най-запомнящият се?

Какво си пожелава за 2026 г.?

Ирина Флорин завършва с отличие Руската гимназия в Плевен. Още в училище започва да се занимава с музика и става първа солистка на училищния хор. През 1990 г. излиза първият ѝ студиен албум – дългосвирещата плоча „Краят на началото“. През 1994 г. пък издава първия си албум на компактдиск, озаглавен „Стъклен свят“. Музиката й оставя следа още от 90-те години. Тя е икона на стила, но и чувствителен, мислещ човек - жена, майка, артист със силно изразена връзка с природата и вътрешния свят.

Винаги празнува рождените си дни с приятели

"Традиционно, се събираме тесен кръг приятели вкъщи или на ресторант. Изкарваме си превъзходно! Всички сме ценители на качестваната храна и на качественото вино. Обикновено вечерта минава и с много смях."

От години Ирина Флорин води изключително здравословен начин на живот - храни се балансирано и спортува. Празниците обикновено са повод да угодим на небцето си, но не и когато трябва да изглеждат перфектно на сцената,

"Торта ще има, разбира се, но без захар!"

В хода на разговора споделя, че следобедно е хапнала 2 фурми. Тайната за красивия вид за поп певицата се крие в баланса на грижите за външността и храненето. А принципите, които спазва и е споделяла в подкаста ни "Малки разговори", са:

Не закусва.

Преди кафето си хапва 1 с.л. лъжица тахан или изпива чаша кефир.

Прави фастинг на 16 часа.

Предпочита риба пред месо.

Обядва в 14 часа и вечеря в 18.

На вечеря винаги има зеленчук - често избира зеле, защото според нея това е "най-големият чистач на червата".

Най-незабравимият й рожден ден

"Най-незабравимият рожден ден в живота ми беше голям контраст на емоции. Моя приятелка ми подари пътуване до Тенерифе. В Мадрид имахме изчакване от 3 часа. Качихме се в огромен самолет на два етажа, на който не му се виждаше краят. Излетяхме, но по някое време започна силна буря. Бяхме много близо до водата, а имаше силна турболенция. Зверска буря! Помислих си колко нелепо би било точно на рождения ми ден да ме изядат акулите. Въпреки всичко, кацнахме нормално и се настанихме в много хубав хотел. На следващия ден беше карнавалът в Тенерифе. Страхотно изживяване! Разхождахме до вулкана и на други места из целия остров. Бях на гости на моя съученичка от Руската гимназия. Останахме на остра 10 дни и беше незабравимо!"

Какви подаръци получава?

На празник като на празник - подаръците не са задължителни, но са начин да покажем емоцията, която изпитваме към човека до нас. През годините Ирина Флорин е получавала какво ли не - от по-традиционните книги, бижута и парфюми, до каталози на известни художници. Получавала е включително и билети за концерти. С какво можеш да изненадаш човек, който сам прави музика? С Coldplay и Мадона, разбира се.

"Винаги има някакви изненади. Но най-хубавото за мен е, че на този ден се събирам с хора, с които през останалото време на годината може и да не съм се виждала."

Какво си пожела Ирина Флорин за рождения ден 2026 г.

За рождения си ден певицата си пожелава да се чувства все така здрава, оптимист, мечтател, с много цели, заобиколена от готини хора и с много концерти. Споделя, че през 2026 подготвя много нови неща за своите фенове. В очакване сме на нови аранжименти и саунд, както и на поне два нови сингъла.

"Да сме здрави, за да можем да вървим напред към целите си!" - завършва с усмивка Ирина и се уговаряме да пием вино. Защото споделеното щастие не намалява - увеличава се!

Ако сте пропуснали подкаста с Ирина Флорин, припомнете си го тук.

