Ирина Флорин е от онези личности, които никога не престават да вдъхновяват с присъствие, музика, мода и неподражаема харизма. Една жена с много лица, с финес и отношение към детайла, които превръщат всичко около нея в изкуство.

Ирина, ти си жена с много лица – музикант, дизайнер, артист с естетика. Кое от тези лица ти носи най-голямо вдъхновение в момента?

Категорично музиката е моето призвание, моят живот и моето вдъхновение. Тя е смисълът, който ме събужда сутрин с усмивка, цели и идеи. Чувствам се благословена от факта, че се докосвам до това велико изкуство. Ще отворя малко вратичката – предстои ми нов музикален проект – концерт, върху който работя в момента и нямам търпение да представя на публиката.

Освен модните колекции, във времето имах смелостта да направя и две интериорни изложби. Една самостоятелна, другата – с подкрепата на Velex и Gamma Design. Както каза – много лица. Факт е, че редом с музиката, аз се забавлявам много и с модата, която от хоби преди години, се превърна в професионално начинание за известно време. Оставих следа в тази сфера и до днешен има хора, които очакват от мен да се завърна. В този ред на мисли, очаквайте изненада от мен!

Успоредно с концертите и многото ангажименти през изминалата година станах посланик на информационната кампания „Промени картинката“ на Филип Морис България. Кауза, която истински ме ангажира с това, че цели да информира обществото за сериозните последици, които неправилното изхвърляне на цигарени фасове нанася върху околната среда. За мен е важно да използвам гласа си не само на музикалната сцена, но и за инициативи, които ежедневно засягат всички нас!

Снимка: Дуран Дуран

Винаги изглеждаш изключително стилна и поддържана жена. Какъв е твоят личен ритуал, за да си в толкова добра форма – както физически, така и емоционално?

Всеки ден правя по една дълга разходка в парка на бърз ход, последвана от упражнения с гири и ластици вкъщи. За кожата на лицето си използвам третиноин, като допълнително към това в рутината си включвам тоник, серум, крем със серамиди и много слънцезащита!

Разбира се, почти всеки месец си правя най-различни естетични процедури и други глезотии при любимата ми д-р Инна Попова в iClinic. При всички положения, най-важното според мен е какви мисли ни се въртят в главата и колко ефективен е сънят ни. Няма как да не спомена и храната. Ключов фактор за тонуса и комфорта на живот. Качествена и най-вече сезонна храна!

Далеч не на последно място, това, което ме балансира и поддържа във форма са моите цели и мечти.

Известно е, че модата е голяма твоя страст. Предстои ли нов моден или друг интересен проект, върху които работиш?

Модата не спира да ме вълнува, тъй като е тясно свързана с музиката и е част от ежедневието ми. Имам идея да пусна на пазара капсулна колекция, както и няколко аксесоара. Опитвам се да им намеря място във времето!

Снимка: Дуран Дуран

Когато погледнеш назад към кариерата си от музиката до модата, кои са моментите, които те карат да се усмихваш най-много?

Не знам дали да се усмихвам, или направо да се смея с глас! И до ден-днешен за мен е загадка как „скочих“ и за две години създадох 4 мащабни модни шоута. Това бяха едни от най-обсъжданите светски събития в страната за времето си.

Ще спомена две от тях - “Black & White” (фешън колаборацията ми с Филип Морис България, 2008 г.) беше обявена за събитие на годината, както и модното шоу “Flolita by IF”, което се състоя пред народния театър през 2009 г., събра повече от 2000 души публика. Даже спечелих наградата „Златна игла“ (2006 г.) в категорията за най-успешен дебют. Давам си сметка, че големите неща изискват безрасъдство и смелост.

Като артист, който винаги е бил еталон за стил и естетика, какво е посланието, което би искала да дадеш на жените през 2026 година?

Никога не си казвайте „това не го мога!“

Снимка: Дуран Дуран

Твоят музикален път е обичан и разпознаваем. Какво да очаква публиката през новата година – нови песни, концерти или може би нова изненада?

Много концерти и силно се надявам да успея да реализирам всичко, което съм планирала за 2026 г.!

Ако сте пропуснали гостуването на Ирина Флорин в подкаста "Малки разговори" - гледайте във видеото.

ФОТОГРАФ: ДУРАН ДУРАН

АСИСТЕНТ: АЛЕКСАНДЪР ДИНДЕВ

КОСА: АНАСТАСИЯ ЦВЕТКОВА (ARLET STARS)

ГРИМ: НЕВЕНА ЗГУРОВА (ARLET STARS)

ДРЕХИ: ГАРДЕРОБ НА ИРИНА ФЛОРИН

OЧИЛА: GRAND OPTICS