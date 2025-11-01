Шансът приказката за Пепеляшка да се претвори в реалния живот е малък. И все пак, понякога се случва. Свидетелство за това е историята, случила се наскоро в Дагестан – чиято главна героиня е малко момиче, едва 9-годишно, но сблъскало се с редица трудности за крехката си възраст.

Допреди няколко месеца Махраба е известна само на шепа от жители на републиката, субект на Руската Федерация. Но сега цялата страна следи съдбата ѝ. Момичето е вече е истински модел, който с всеки ден става все по-търсен и популярен.

Подробности за живота на Махраба не са много известни. Тя е родена в Узбекистан, а когато е на три годиники, цялото ѝ семейство се мести в Дагестан. Първоначално животът вървял добре, но след няколко години бащата ѝ е депортиран и тя остава само с майка си. Двете трудно оцеляват – дотолкова, че дори се налага на малкото момиче да проси на улицата. А положението става още по-тежко, когато остават и без покрив над главата – и са принудени буквално да скитат.

Ситуацията изглежда безизходна – когато случайно, през 2024 г., една туристка забелязва Махраба, която въпреки тежкото си положение никога не губи усмивката си, а невероятно сините ѝ очи винаги сияят.

Снимка: instagram/ novosti.karaganda

Жената дава на момичето малко пари и публикува няколко нейни снимки в социалните мрежи. Усмихнатото, красиво дете веднага привлича вниманието на модни агенции и фотографи - и не след дълго получава предложение за участие в рекламна кампания.

Днес Махраба е истински модел, рекламира дрехи и обувки и печели хиляди на месец.

След като става известно при какви условия живее момичето, грижата за нея поема местна жителка. Майката на Махраба дава съгласието си за това, тъй все още живее на улицата – въпреки финансовата помощ от дъщеря си. И твърди, че няма намерение да се бори за попечителство.

Потребителите в интернет се възхищават на историята за успеха на Махраба. Мнозина дори сравняват съдбата ѝ с тази на руския супермодел Наталия Водянова - тя също е израснала в много бедно семейство и случаен човек от модна агенция я забелязва, докато продава плодове на пазара, припомня узбекистанският сайт Repost.

