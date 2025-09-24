Моделът и актриса Диляна Попова разказа какво е преживяла в предаването „Traitors: Игра на предатели“. Тя гостува в „Преди обед“ веднага след отпадането си от играта.

Красивата Диляна Попова се сбогува с риалитито, още преди реално да започне участие в него. Тя бе заключена в клетка, а останалите участници трябваше да съберат и поставят монети, за да я освободят. Задачата обаче се оказа непосилна и Диляна напусна играта, преди да се включи истински в нея.

„Това е единственото риалити, което ме съблазнява да бъда там“, обяснява Диляна.

Участието на Диляна в „Traitors: Игра на предатели“

Тя беше част от предаването само няколко дни, но успя да усети духа му, тъй като прекарва няколко дни в изолация, докато отново не получава шанс да участва в предаването.

Причината Диляна да напусне играта още преди да започне е друга от участничките – Даяна. Тя произволно посочи четирима човека, които да напуснат играта още в самото начало. Даяна имаше шанс да спаси само един човек и го направи – тя върна в играта Даниел Бачорски. Диляна се налага да прекара няколко дни в изолация, за да получи възможността да се върне обратно, когато участниците трябваше да отключат клетката, в която тя беше заключена.

„Всичко в живота се случва с причина. Нещата се случват както трябва да бъдат. Според мен това не беше най-доброто за мен“, обяснява Попова.

Знаците на съдбата и книгата в изолацията

Едно от най-важните неща за нея в дните преди отново да се върне в предаването, е книга, която си носи от вкъщи.

„Имах книга, която беше най-доброто нещо за този период“, разказва Диляна.

Тя вярва, че именно чрез книгата е получила и други знаци, че не трябва да участва в предаването.

„Вярвам в знаците на съдбата“, категорична е тя.

Почивка в Италия

След отпадането Попова заминава на почивка в Италия. Там прекарва времето си в компанията на шестима близки приятели в къща с басейн и гледка към морето – истинска антистрес терапия след преживяното.

Майка с голяма гордост

Освен за предаването, Диляна споделя и за личния си живот. Синът й вече е пети клас и въпреки възрастта си все още предпочита играчките пред типичните тийнейджърски забавления. Той учи в музикално училище и вече свири на нов инструмент – валдхорна.

Повече за участието на Диляна Попова в предаването „Traitors: Игра на предатели" вижте ето тук:

