Даяна Йорданова е позната в медийното пространство със своя неподправен хумор и красота, която често хората оприличават на тази на една от най-красивите жени в света. Тя успява да съчетае стил, идентичност, етика и бизнес - и именно това я отличава сред инфлуенсърите.

Тя бързо успя да спечели симпатиите на българската онлайн аудитория. Ето какво все още не знаете за нея

10 любопитни факта за Даяна Йорданова

1. Тя има известна двойничка. Даяна е известна с поразителната си прилика с актрисата Гал Гадот.

2. Даяна е инфлуенсър. Тя споделя искрено и позитивно съдържание в социалните мрежи. Дори когато преживява трудности, предпочита да ги сподели с аудиторията си с чувство за самоирония.

3. Йорданова има над 50 хиляди последователи в Instagram и над 100 хиляди в Tik Tok.

4. Родом тя е от град Видин, но заживява в столицата, за да довърши висшето си образование, специалност право. В пети курс тя прекъсва следването си, но по-късно отново се връща към правото.

5. До преди няколко години тя се занима със собствен сладкарски бизнес. Даяна създаваше малки бутикови тортички.

6. Даяна е работила и като гримьор - първо любителски, след това и професионално, но към момента не практикува.

7. Инфлуенсърката открито споделя за живота в общежитие и всички предизвикателствата, с които се е сблъскала по време на този етап от живота си.

8. Тя е критична към фалша, който понякога виждаме в социалните мрежи и насърчава последователите си да бъдат истински.

9. През годините Йорданова печели вниманието на множество брандове, с които си сътрудничи. Освен това тя участва в рекламни кампании и музикални клипове.

10. Даяна Йорданова е и един от участниците в едно от най-обсъжданите и завладяващи риалити предавания в световен мащаб The Traitors, което пристига тази есен в ефира на bTV.

The Traitors - форматът, който покори милиони зрители по света, ще бъде реализиран под името - „Traitors: Игра на предатели“ у нас.

„Traitors: Игра на предатели“ събира 25 участници в атмосферата на величествено място, където всяка усмивка може да крие измама, а всяко доверие – да бъде „предателство“. В центъра на играта е сблъсъкът между „Праведните“, които се стремят да изградят съюзи и да оцелеят – и „Предателите“, които действат в сенките, манипулирайки, елиминирайки и стремейки се да останат неразкрити до края.

Само най-проницателните и стратегически мислещи участници ще имат шанс да стигнат до финала и да спечелят внушителна парична награда.

