Ноември, 2020 г. променя завинаги живота на американката Бруклин Хури, професионален скейтър и модел. Тя е нападната от куче от породата питбул, собственост на неин роднина. Атаката трае едва няколко секунди, но последствията са изключително сериозни - питбулът успява да отхапе горната устна и част от носа на младата жена.

Днес Хури отбелязва пет години от инцидента – години, белязани с много болка и трудности. До момента тя е претърпяла седем реконструктивни операции - и е документирала възстановяването си в социалните мрежи.

И разказва открито за трудния път, който е извървяла. „Страшно е да осъзнаеш колко рязко може да се промени животът за миг,“ споделя тя пред Daily Mail. „Трудно е да останеш позитивен. Най-големият ми страх бе дали някога ще мога отново да се усмихвам или да ям нормално.“

Все пак, вместо да се отдаде на отчаяние и да се изолира от света, Бруклин намира начин да събере средства за скъпа пластична операция. Тя създава канал в YouTube, както и профили в социалните мрежи, където разказва всичко, което ѝ се е случило. За кратко време печели милиони последователи. Започва усилена рекламна дейност и дори успява да подпише договори с няколко големи бранда.

През ноември 2021 г. се подлага на първата операция по реконструкция на устната, която продължава 20 часа. Кожата за лицето е взета от предмишницата ѝ. По това време Бруклин и лекарите ѝ преследват не толкова естетически, колкото практични цели - да покрият венците, за да може да се храни нормално.

Следва възстановяване на носа, чийто хрущял изцяло липсва. Хирургът изгражда върха на носа, като използва част от септума – вътрешната преграда, съставена от кост и хрущял, която разделя лявата и дясната ноздра - и го свърза с останалата част от носа. Резултатът е наистина впечатляващ.

След последната реконструктивна, седма поред, операция Хури прави татуировка на горната си устна, за да може естетически да я съчетае с долната.

Целият процес по своето възстановяване, Бруклин споделя с верните си последователи – чрез снимки и видеа, показващи прогреса ѝ след многобройните операции.

Снимка: instagram/brookhoury

„Животът е толкова непредсказуем,“ споделя тя в тях. „Случват се неща, които често не разбираме. Но важното е да приемаме всеки ден такъв, какъвто е, и да вярваме, дори когато нещата изглеждат невъзможни. Животът е красив.“

И още един инцидент с питбул, този път случил се в страната ни - гледайте видеото:

