За холивудската икона Анди Макдауъл светлините на прожекторите и блясъкът на червения килим никога не са били по-ярки от щастието в очите на нейните деца. Оказва се обаче, че актрисата и модел официално е открила своето най-истинско призвание.

„Аз в най-великата си роля досега – баба“, споделя тя в своя публикация във Facebook профил.

Анди Макдауъл извън ролята на актриса

„Толкова съм щастлива да имам скъпоценни внучки“, признава тя.

Анди Макдауъл винаги е поставяла семейството на първо място. През 1986 г. тя се омъжва за Пол Куали – модел и фермер, с когото се запознават на снимачната площадка за рекламен ангажимент. От техния брак, продължил до 1999 г., се раждат трите ѝ деца: Джъстин, Рейни и Маргарет. Въпреки развода, Анджи запазва изключително силна и дълбока връзка с тях, напътствайки ги в собствените им житейски пътища.

Магията на първото внуче

Новата глава в живота на Макдауъл започва в началото на януари 2023 г. Тогава нейният най-голям син Джъстин и партньорката му Николет посрещат малката Козет. Това е моментът, в който Анди става баба за първи път – събитие, което променя мирогледа ѝ. Актрисата споделя, че още по време на първата им съвместна Коледа е усетила невероятно силна „душевна връзка“ с първородната си внучка.

Как щастието се умножава?

Радостта в дома на Макдауъл продължава да расте. През декември 2024 г. нейната дъщеря Рейни Куали също става майка. Така Анди отново влиза в ролята на в баба. Към днешна дата холивудската звезда превръща внучките си в център на своята вселена.

„Планирайте да останете активни и да обичате забавленията!“, е съветът на актрисата към всички дами, които се намират в нейната прекрасна възраст.

Пътят от Южна Каролина до Холивуд

Животът на Анди Макдауъл далеч не винаги е бил като по филмите с щастлив сценарий. Родена през 1958 г. в Южна Каролина, тя израства в доста скромна среда. Детството ѝ е белязано от алкохолната зависимост на майка ѝ – факт, който я принуждава да порасне много по-рано от връстниците си. Самата тя признава, че точно тези ранни трудности са я научили на самостоятелност и емоционална устойчивост.

Преди да стане световна звезда, Анди работи като сервитьорка, докато един случаен договор с модна агенция не променя всичко. Тя става едно от най-разпознаваемите лица на L’Oréal Paris, а преходът към киното не е лесен. В дебюта си в „Грейстоук“ гласът ѝ е дублиран заради силния ѝ южен акцент – удар по увереността ѝ, който я наранява дълбоко. Въпреки това тя успява да пробие с филми като „Секс, лъжи и видео“ и „Четири сватби и едно погребение“, превръщайки се в иконата на 90-те години. По-късно обаче актрисата споделя, че дълго време е била „заключена“ в образа на просто красивата и мила жена, което е пречело да получава по-сериозни роли.

В личен план Анди преминава през два брака. Първият, с Пол Куали, продължава 13 години и ѝ носи трите ѝ деца, но приключва през 1999 г. Вторият ѝ опит с Рет Харцог трае едва три години. След тези разочарования тя избира да остане сама и да не търси нов брак, фокусирайки се върху това, което днес нарича своята „най-велика роля“.

Още снимки на Анди Макдауъл в ролята и на майка и баба - вижте в галерията най-горе.

