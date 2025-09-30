Анди Макдауъл е баба от няколко години и описва тази своя роля като една от най-големите радости в живота си. Да бъде баба за нея носи усещане за домашен уют, комфорт и ново измерение на любовта, което надхвърля всичко, което е познавала преди това.

Актрисата сподели снимка със своята внучка и много нежни думи. С този жест тя отново показа колко силно е обвързана с новата си роля. В публикацията си Анди разкрива колко много обича малките моменти у дома и как внучето й изпълва живота й с радост и смисъл.

„Сладък ангелски зюмбюл“, пише тя в своя Facebook профил.

Семейство, деца и внуци

Анди Макдауъл има три деца — Джъстин Куоли, Рейни Куоли и Маргарет Куоли. От тях тя има и внуци:

Синът й Джъстин Куоли и съпругата му Николет Куоли имат дъщеря на име Козет.

Дъщеря й Рейни Куоли стана майка на момиченце на име Блюбел Койот Уилсън през декември 2024 г.

Какво е да си баба?

В своите публикации Анди разкрива колко дълбоко е възприела ролята на баба. Макдауъл също така споделя, че скоро ще лети до Париж, за да участва във модно ревю. Работните си ангажименти тя приема като чест, но в същото време обещава, че визията й този път ще бъде „различна“.

Снимка: Getty Images

„Радвам се, че имам различни аспекти от живота си, където мога да изследвам различни чувства за това какво е да си зряла жена“, споделя тя.

С течение на времето Анди заявява, че гледа множество лекции за стареенето – не само заради себе си, а за да може да води интелигентен разговор за това какво означава да остаряваш с достойнство.

Баба на две внучета

Снимка: Getty Images

Анди Макдауъл е горда баба и на малката Блюбел Койот Уилсън. Блюбел се ражда на 10 декември 2024 г. с тегло около 2,8 кг и дължина 50 см. Актрисата не крие, че това внуче е донесло нежността в живота й – тя описва появата му като „толкова сладко“ преживяване и споделя, че най-любимото й време е да бъде до двете си внучета, да наблюдава как те порастват и да се наслаждава на малките моменти, които носят голямо щастие.

