Популярната инфлуенсърка Ая Минкова, която е сестра на Теа Минкова, стана майка за първи път. Радостната новина съобщава тя минути след раждането.

Ая Минкова вече е майка на момче. Малкият юнак се е появил на бял свят на трети февруари, и носи силното име Симеон Антонов Тумбев. Щастливата майка не пропусна да благодари на медицинския екип, превърнал този момент в най-щастливото преживяване.

„Искрени благодарности на д-р Коновалова и целия екип! Благодаря и на анестезиолог д-р Соня Пейчева!“, пише тя.

Емоциите на младата майка бяха обобщени в три думи, които казват всичко: „Животът е хубав!“. Новината без съмнение е развълнувала и известната й сестра Теа Минкова, която вече официално влиза в ролята на горда леля.

Аю Минкова и любовта с Антон

Ая е добре позната в социалните мрежи като инфлуенсър, който вдъхновява хиляди последователи. В своя Instagram профил тя споделя съдържание, фокусирано върху нейните две големи страсти – пътешествията и готвенето.

През 2025 г. Ая обяви щастливата новина, че очаква първото си дете заедно със своя партньор Антон. Според публикациите й в социалните мрежи, Антон е плътно до нея през целия вълнуващ период на бременността. В деня на раждането щастливият татко също се вижда на снимката, публикувана от Ая.

Две сестри в ролята на майки

Теа и Ая Минкова са близначки и в публичното пространство често говорят за силната си връзка и взаимната подкрепа, появявайки се заедно в различни медийни формати. Когато Ая за първи път обяви, че очаква дете от любимия си Антон, Теа публично сподели в социалните мрежи, че се е получило забавно объркване сред последователите, които помислили, че именно тя е бременна. Реакцията на Теа, с която изчисти недоразумението и насочи светлините към сестра си, се възприе като пореден нюанс на безусловната им подкрепа. Двете сестри имат нов повод да бъдат по-близки от всякога в това вълнуващо приключение, наречено майчинство.

