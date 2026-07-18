Великолепният актьор Кръстю Лафазанов днес навършва 65 години! По повод юбилея събрахме на едно място 10 негови култови реплики от сериала "Столичани в повече". Защото чувството за хумор и смехът са предпоставка за дълголетие. Каквото му пожелаваме от сърце. Посмейте се и вие!
1. Йордан: Иди извикай майка си.
Яна: Ми, не, ти си я извикай.
Йордан: Моля те, иди извикай майка си, защото ако я извикам аз… тя няма да дойде.
2. Рангел: Защо отваряте?
Йордан: Да видим кой е!
Гълъбина: Преди това защо не отваряхте?
Славка: Защото не знаехме кой е!
3. Йордан дава съвети на съпругата си как да прекара времето в затвора: "Ама ти го използвай това време в затвора, недей спа. Георги Димитров в затвора е научил немски език”.
4. Продължавай да мълчиш достойно, защото повече не искам да те слушам!
5. Г-н Цеков, какво ще обичате? Кафенце, чайче, фрешче, лимонадка, капучинце?
6. (към Гълъбина): Може да са терористи, едва ли ще ти го кажат.
7. (към синовете си) Значи, ти, Спас, си бил с Каролина, и ти – Андрей, си бил с нея. Който бил – бил, Каролина си замина!
8. Рангел: Какво сте се развикали?
Йордан: Трябва да се вика тихо „помооооощ”!
9. Йордан: На тебе всеки край ти е дебел!
Рангел: Ти пък си Брад Пит!
10. (към инвеститор) Полезно ГМО и кюфтета от зеленчуци. Какви са тези работи?