Великолепният актьор Кръстю Лафазанов днес навършва 65 години! По повод юбилея събрахме на едно място 10 негови култови реплики от сериала "Столичани в повече". Защото чувството за хумор и смехът са предпоставка за дълголетие. Каквото му пожелаваме от сърце. Посмейте се и вие!

1. Йордан: Иди извикай майка си.

Яна: Ми, не, ти си я извикай.

Йордан: Моля те, иди извикай майка си, защото ако я извикам аз… тя няма да дойде.

2. Рангел: Защо отваряте?

Йордан: Да видим кой е!

Гълъбина: Преди това защо не отваряхте?

Славка: Защото не знаехме кой е!

3. Йордан дава съвети на съпругата си как да прекара времето в затвора: "Ама ти го използвай това време в затвора, недей спа. Георги Димитров в затвора е научил немски език”.

4. Продължавай да мълчиш достойно, защото повече не искам да те слушам!

5. Г-н Цеков, какво ще обичате? Кафенце, чайче, фрешче, лимонадка, капучинце?

6. (към Гълъбина): Може да са терористи, едва ли ще ти го кажат.

7. (към синовете си) Значи, ти, Спас, си бил с Каролина, и ти – Андрей, си бил с нея. Който бил – бил, Каролина си замина!

8. Рангел: Какво сте се развикали?

Йордан: Трябва да се вика тихо „помооооощ”!

9. Йордан: На тебе всеки край ти е дебел!

Рангел: Ти пък си Брад Пит!

10. (към инвеститор) Полезно ГМО и кюфтета от зеленчуци. Какви са тези работи?