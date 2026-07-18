18 юли е дата, която събира няколко популярни личности от света на киното и сценичните изкуства. На този ден рожден ден празнуват холивудският актьор Вин Дизел, българският актьор Кръстю Лафазанов, звездата от „Вероника Марс“ и „Замръзналото кралство“ Кристен Бел и актьорът Чейс Кроуфорд, познат от сериала „Клюкарката“.

Сред най-разпознаваемите рожденици на 18 юли е Вин Дизел – един от най-популярните актьори в съвременното кино. Роден като Марк Синклер през 1967 г., той печели световна слава с ролята си на Доминик Торето във филмовата поредица „Бързи и яростни“.

Освен като актьор, Дизел е известен и като продуцент и режисьор. През годините той се превръща в символ на екшън жанра и едно от най-разпознаваемите лица на Холивуд.

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На същата дата рожден ден празнува и един от обичаните български актьори – Кръстю Лафазанов. Роден във Варна през 1961 г., той е познат с ролите си в театъра, киното и телевизионни продукции.

С характерното си чувство за хумор и впечатляваща сценична енергия Лафазанов се превръща в едно от любимите лица на българската публика. Той има дългогодишна връзка с театралната сцена и Народния театър „Иван Вазов“.

Рожденичка на 18 юли е и американската актриса Кристен Бел. Тя става популярна с ролята си на Вероника Марс, а по-късно печели още по-голяма известност като гласа на принцеса Анна в анимационната поредица „Замръзналото кралство“.

Бел е позната и от редица комедийни филми и телевизионни проекти, като през годините се утвърждава като една от най-харизматичните актриси на своето поколение.

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На днешната дата празнува и Чейс Кроуфорд – актьорът, който придоби световна популярност с ролята на Нейт Арчибалд в хитовия сериал „Клюкарката“.

След успеха на поредицата той продължава кариерата си в киното и телевизията, като участва в различни продукции и остава познато име сред феновете на американските сериали.