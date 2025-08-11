Дженифър Лопес доказа още веднъж, че е истински професионалист и нищо не може да я спре да пее, дори и когато насред концерт по нея се катери… скакалец – ситуация, от която много други жени биха се ужасили.

По време на концерт от турнето й „Up All Night: Live in 2025“ в Казахстан голямо насекомо се покатери по костюма й, докато тя пееше пред публика. Скакалецът бавно се движеше нагоре по тялото й и стигна до врата, но 56-годишната певица остана напълно непоклатима – с усмивка, без да изпусне и нота от песента, просто го хвана и го хвърли встрани от сцената.

„Гъделичкаше ме,“ пошегува се тя пред феновете, преди да продължи изпълнението си.

Видеото от момента със скакалеца бързо обиколи социалните мрежи, а в официален фен акаунт на Лопес в Инстаграм, бе озаглавено с шеговит коментар:

„Обрат в сюжета: @JLo започна репетиции за ‘Целувката на Жената Скакалец’… на сцената… в реално време.“

Шегата препраща към предстоящия проект на Лопес – филмовата адаптация на „Kiss of the Spider Woman“, чиято премиера е тази есен.

Снимка: Instagram

В коментарите феновете я засипаха с похвали: „Винаги професионалист“, „Толкова забавен момент, а в същото време – абсолютен професионализъм!“, „Аз щях да припадна на място“, пишат потребители на социалната мрежа.

Инцидентът се случва малко след друго сценично предизвикателство за латино дивата. На 25 юли в Полша, по време на концерт във Варшава, блестящата ѝ пола внезапно се скъса и падна на пода.

Лопес реагира с усмивка и продължи да танцува, като дори се пошегува с публиката:

„Ето ме, по бельо. Това ще е навсякъде.“

Снимка: Getty Images/Guliver Photos





След шоуто допълни в същия хумористичен стил: „Добре, че подсилиха костюма… и че този път носех бельо – обикновено не нося.“

Вижте във видеото какво споделя Джей Ло за майчинството:

