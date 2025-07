Полша посрещна подобаващо музикалната икона Дженифър Лопес и феновете ѝ, по повод голямото ѝ турне това лято. Полската столица Варшава се радваше на присъствието на звездата, по време на престоя ѝ, като дори някои ресторанти обновиха менюто си в нейна чест.

На 25 юли световноизвестната актриса и певица Джей Ло посети Варшава за участие от лятното си турне "Up All Night". В столицата се проведе концерт, изпълнен с удивителни хореографии, красиви костюми и няколко специални изкушения в местен ресторант.

Самата Джей Ло сподели в профила си в Instagram колекция от снимки на различни моменти от лятото ѝ до момента. Впечатление направи снимка на дъска с предложения в заведение, което беше въвело "супер промоция" за всички фенове на певицата.

Различните комбинации от коктейли бяха кръстени на едни от най-емблематичните хитове на американската звезда - Let's Get Loud, On The Floor, Papi и други.

От ресторанта не забравиха и да предложат безалкохолни алтернативи на клиентите си, които също носеха имената на популярни нейни парчета.

Междувременно европейското турне на огнената Дженифър продължава с пълна сила. Последният концерт от обиколката е насрочен за 12 август в Сардиния, Италия.

С думите си от сцената в Билбао, Лопес дава категоричен знак - фокусирана е върху музиката, кариерата и личното си щастие, без да се стреми към нов брак.

Припомняме, че Лопес подаде молба за развод с актьора Бен Афлек през август 2024 г., въпреки че съдебни документи сочат, че двамата са се разделили още през април 2023 г. Бившата двойката имат исотрия от преди повече от 20 години, а през юли 2022 г. двамата се сгодиха. Те бяха възобновили връзката си почти две десетилетия, след несполучливия им брак през 2000-те години.

Сега изглежда певицата отказва да направи крачка към ново романтично обвързване и по-точно брак. Това стана ясно, след като на концерта ѝ в Билбао отговорила на табела в публиката с надпис: "J Lo, омъжи се за мен?" с думите:

"Мисля, че приключих с това. Опитвала съм няколко пъти."

Повече за мъжа до нея в момента, прочетете тук:

Джей Ло за майчинството - вижте в следващото видео.

Последвайте ladyzone.bg във FACEBOOK

Последвайте ladyzone.bg в INSTAGRAM

Последвайте ladyzone.bg в ТIKTOK