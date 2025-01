Дженифър Лопес и Бен Афлек уредиха развода си и искат съдия да финализира раздялата им. Какво се споразумя бившата двойка?

Дженифър Лопес подаде документи за официален развод във Върховния съд на Лос Анджелис, които показват, че бившата двойка е уредила развода си чрез посредничество още през септември. Въпреки че повечето подробности от делото по развода не са публично достояние, източник на People разкрива част от детайлите:

Афлек няма да плаща издръжка на Лопес след развода, нито пък тя на него.

няма да плаща издръжка на след развода, нито пък тя на него. Дженифър ще премахне фамилията „Афлек“ от официалното си име, след като разводът бъде финализиран.

Бившата двойката се ожени през юли 2022 г. Двойката възобнови връзката си почти 20 години след отмяна на първия им годеж в началото на 2000-те. Лопес обаче подаде молба за развод през август 2024 г., въпреки че съдебни документи сочат, че двамата са се разделили още през април 2023 г.

Разгледай онлайн нашите промоционални брошури Цените са валидни за периода на акцията или до изчерпване на наличностите. Всички цени са в лева с включен ДДС.

Снимка: Getty Images

Двамата привлякоха медийното внимание, когато Афлек участва в музикалния видеоклип на певеца към хитовия сингъл „Jenny From The Block“ през 2002 г. и по-късно се появиха заедно във филма „Gigli and Jersey Girl“ от 2003 г.