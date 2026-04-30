Джъстин Тимбърлейк и Джесика Бийл са женени от почти 14 години. Но отношенията на двойката са хармонични от известно време. Джесика Бийл е отправила последно предупреждение към съпруга си.

Твърди се, че една от причините за това крайно решение е видеозаписът от камера на ареста на Тимбърлейк. Припомняме, че той беше разпространен публично през март. На кадрите се вижда, че певецът шофира в нетрезво състояние, заради което е спрян от полицията. Инцидентът се случва през юни 2024 г. в Ню Йорк. Полицията спира Тимбърлейк, след като той е преминава знак „Стоп“ и шофира извън лентата си. При спирането той обяснява на служителите, че в момента е на световно турне.

Съпругата на Тимбърлейк му постави ултиматум

Не само кадрите обаче се оказват проблем за актрисата. Според Bild Тимбърлейк почти не се прибирал вкъщи дори след края на световното си турне. В интервю за Daily Mail се посочва, че Джесика Бийл е поставила ултиматум на съпруга си.

„Тя прави всичко с децата и ѝ е писнало да бъде публично унижавана“, съобщава източникът. Ако Тимбърлейк допусне още една грешка, ще има сериозни последствия.

Джесика заплашваше да го напусне, дори когато бяха сгодени

Друг източник на изданието описва Джъстин Тимбърлейк като човек, който винаги е обичал да купонясва: „Джъстин е от хората, които, когато са навън, винаги държат питие в ръка. В разцвета на кариерата си в NSYNC , в ресторант, на турне – той винаги обичаше да се забавлява.“

Това, че Бийл поставя граници, не е нищо ново в отношенията им. Такава заплаха имаше и малко след предложението за брак. Тогава звездата от "Илюзионистът" няколко пъти изисква от него да намали темпото и да се успокои, иначе ще си тръгне.

Въпреки всички разочарования, Джесика очевидно не иска да се откаже от Джъстин Тимбърлейк. Двамата са преживели много лични неща заедно, които ги сближава неимоверно. Но сега любовта им очевидно е поставена на изпитание!

Кадри от ареста на Джъстин Тимбърлейк - гледайте във видеото.