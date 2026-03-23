Запис от полицейската камера на ареста на звездата Джъстин Тимбърлейк през 2024 г. за шофиране след употреба на алкохол бе разпространен публично. Кадрите хвърлят нова светлина върху инцидента, който предизвика сериозен обществен интерес още при случването си, а сега напомня на феновете на певеца за този труден момент от живота му.

Какво показва видеото?

Записът обхваща целия процес - от спирането на автомобила до задържането на изпълнителя. Според информацията, Тимбърлейк е бил спрян от полицията в Саг Харбър, щата Ню Йорк, след като е преминал на знак „Стоп“ и е криволичил в собствената си лента. Видимо в неадекватно състояние. Във видеото се вижда как той участва в стандартни полеви тестове за трезвеност, при които изглежда притеснен и затруднен в общуването. В един момент коментира, че тестовете са трудни, а също така признава, че е консумирал „едно мартини“ преди да се качи зад волана.

Страх и напрежение - "Чувствам се като престъпник"

Кадрите показват, че певецът е бил видимо объркан и напрегнат по време на проверката. Той се представя на полицаите и прави опити да обясни ситуацията, като на моменти изглежда изненадан от развитието на събитията. В отделни моменти Тимбърлейк коментира действията на служителите и изразява недоволство от начина, по който е третиран, като дори заявява, че се чувства като престъпник.

Преди публикуването на видеото, звездата Джъстин Тимбърлейк предприема съдебни действия с цел да предотврати разпространението му. Аргументът на защитата е, че кадрите показват артиста в уязвимо състояние и биха навредили сериозно на репутацията му. Въпреки това, след правно споразумение, записът е официално публикуван, като част от него е редактиран.

Развръзката по случая

След първоначалните обвинения за шофиране в нетрезво състояние, случаят завършва със споразумение. Тимбърлейк приема по-леко обвинение, като се признава за виновен по него през септември 2024 г. Съдът му налага глоба, временно отнемане на шофьорската книжка и общественополезен труд. Освен това той е задължен да участва в кампания, насочена към превенция на шофирането след употреба на алкохол. Публикуването на видеото отново поставя случая във фокуса на общественото внимание. Инцидентът предизвиква многобройни дискусии, както за поведението на известните личности, така и за последствията от шофирането след употреба на алкохол.

