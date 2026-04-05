Патрик Муратоглу – човекът зад успехите на Серина Уилямс, ментор на Григор Димитров и създател на една от най-престижните тенис академии в света – винаги е бил в центъра на вниманието. Сега възниква нова въпросителна около професионалиста - коя е дамата до него?

Ако преди интересът към него беше основно спортен, днес все по-често погледите се насочват и към личния му живот. Причината: новата му половинка, която е с 24 години по-млада от него.

Пътят към върха – от „забранената“ мечта до световен треньор

Патрик Муратоглу е роден във Франция и още като млад мечтае за професионална тенис кариера. Родителите му обаче не подкрепят тази идея, което го насочва към друг път – да създава шампиони, вместо да бъде такъв.

През 1996 г. основава своята академия – днес една от най-престижните в света. Там тренират десетки бъдещи звезди, включително:

Григор Димитров

Стефанос Циципас

Коко Гоф

Холгер Руне

55-годишният треньор се отличава с психологически подход към спорта – за него успехът е комбинация от техника, увереност и манталитет.

Коя е любимата му?

Линда Нобат е познато лице в Германия, далеч преди да бъде свързвана с Муратоглу.

Под последната си публикация в Instagram 33-годишната скромно сравни красотата си с тази на богиня от древногръцката митология:

„Ако Атина беше чернокожа“.

Тя е модел и инфлуенсър, телевизионна и онлайн личност. Нобат развива и собствен проект – интервю формат, в който разговаря с известни личности.

В първия епизод тя кани именно Муратоглу – още преди връзката им да стане публична. Този детайл често се пропуска, но всъщност показва, че двамата се срещат първо в професионален контекст.

За разлика от много други известни двойки, при Муратоглу и Нобат няма драма или жълти разкрития. Двамата се появяват заедно на събития като NRJ Music Awards 2025 в Кан, заснети са и на Октоберфест в Мюнхен през 2025 г., публикуват снимки заедно в социалните мрежи. Двойката определено не се крие, но въпреки това пази подробностите за любовта си зад затворени врати.

Интересното е, че Муратоглу – известен с дискретността си – този път не крие отношенията си.

Семейство и деца

В продължение на години личният живот на треньора остава далеч от прожекторите.

Муратоглу е баща на пет деца. Има два брака зад гърба си, като първият му брак е с Кларис, от която има три деца. По-късно създава семейство с Ада Муратоглу, с която има още две.

Най-обсъжданата му „връзка“

Няма как да се говори за личния живот на Муратоглу без да се спомене Серина Уилямс. Партньорството им започва през 2012 г. – и почти веднага дава резултат.

Съвместната им работа помага на Уилямс да спечели 10 титли от Големия шлем (2012–2017), т.е. почти половината от всичките 23 титли от Големия шлем в кариерата ѝ:

Уимбълдън 2012

US Open 2012

Ролан Гарос 2013

US Open 2013

US Open 2014

Australian Open 2015

Ролан Гарос 2015

Уимбълдън 2015

Уимбълдън 2016

Australian Open 2017

Муратоглу води Серина и до:

Олимпийско злато (Лондон 2012)

3 поредни WTA Finals титли

връщане и дълго задържане на №1 в света

Той не крие, че отношенията им са били интензивни и понякога дори конфликтни. Той сам признава, че са имали спорове – например около физическата ѝ форма след раждането, като подчертава, че за него това е било чисто спортен въпрос.

Близостта им на корта поражда години наред слухове за романтична връзка. Истината обаче остава непроменена, тъй като няма официално потвърждение и нито един от двамата не признава за съществуването на подобна връзка.

Българската следа в живота му

За българската аудитория Муратоглу винаги ще бъде свързан с Григор Димитров.

Двамата започват да работят съвместно през 2012 г., но партньорството им продължава само няколко месеца. Основната му роля е била да помогне на Димитров да се върне в топ 100 и да се стабилизира в ранглистата.

Именно в неговата академия българският тенисист тренира в ключов период от кариерата си. С помощта на треньора той изгражда по-силен манталитет.

Муратоглу често подчертава, че успехът в тениса не е само техника, а психология – философия, която ясно се вижда и в развитието на българина.