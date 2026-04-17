Чували ли сте за т.нар "мъртви души"? Когато говорим за избори, като тези, които ни предстоят след по-малко от 24 часа, няма как да не споменем и факта, че в изборните списъци не присъстват единствено реални хора. Ситуацията е малко The Walking Dead, но без зомбитата. Ето кои са тези така неизвестни "мъртви души".

В рамките на вота на 19 април българските граждани ще изберат 240 народни представители, които ще формират състава на бъдещото 52-о Народно събрание.

Кога и как се гласува?

Дата: 19 април 2026 г.

Начало: 7:00 часа

Край: 20:00 часа

Изключение се допуска само ако пред секциите има чакащи избиратели – в този случай гласуването може да продължи до 21:00 часа.

Кои са "мъртвите души" и защо присъстват въобще някъде?

Това не е заглавие на нов хорър филм. "Мъртви души" са хора, които присъстват в списъците за гласуване, но реално... не могат да гласуват. Или са починали отдавна, или живеят в чужбина от векове и нямат намерение да се връщат за един уикенд.

Представи си го така: правиш грандиозно парти. В списъка с гости пише, че ще дойдат 50 души. Накрая идват само 5, но ти си поръчал пица за 500. Накрая някой друг изяжда твоята пица, защото ти "не си се появил". Тези имена стоят там и "чакат". И ако избирателната активност е ниска, някой може да реши да се "подпише" вместо тях. Това изкривява целия вот и прави резултатите малко... delulu.

"Избори за начинаещи" - поредица с основни понятия и обяснения за тези, които тази година ще гласуват за първи път.