Често се казва, че очите са прозорец към душата. И това не е случайно – именно те правят човека уникален.

Но очите – или по-точно цветът им, могат да бъда и показател за повишен риск от развитие на редица очни заболявания.

Днес се приема, че цветът на очите е резултат от сложното взаимодействие между пигментация, светлина и генетични фактори. Той не се появява случайно и не е само външна характеристика, а израз на биологични процеси, които имат значение за функцията и здравето на окото.

Цветът на очите и риск от заболявания

От медицинска гледна точка цветът на очите е важен най-вече заради меланина. Този пигмент действа като естествен UV филтър, който защитава чувствителните структури на окото, особено ретината, от вредното слънчево лъчение. Колкото по-ниско е съдържанието на меланин, толкова по-слаба е защитата. Професионални медицински организации отбелязват, че това води до измерими разлики в риска от определени очни заболявания.

Светлите очи по-често се свързват със светлинно-обусловени увреждания, докато тъмните очи имат защитен ефект в някои аспекти, но носят рискове в други случаи.

Сини и сиви очи

Хората с този цвят очи имат малко количество меланин в ириса. Затова естествената им защита срещу UV радиация е по-ниска. Проучвания показват, че заболявания, свързани със светлината, се наблюдават по-често именно при такива хора. Сред тях са катаракта (перде) и възрастово-обусловена макулна дегенерация – заболяване на ретината, което може да доведе до постепенно намаляване на зрението.

Зелени очи

Зелените очи заемат междинна позиция. Те съдържат повече меланин от сините или сивите, но по-малко от кафявите. Затова и естествената им UV защита е средна.

В ежедневието хората със зелени очи обикновено имат умерена чувствителност към светлина – нито много висока, нито много ниска.

Кафяви очи

Те съдържат много меланин и затова са по-добре защитени от UV лъчение. Това се свързва с по-нисък риск от някои светлинно-индуцирани очни заболявания. В ежедневието хората с кафяви очи обикновено са по-малко чувствителни към нормална дневна светлина.

В същото време проучвания показват, че тъмните очи могат да се заслепяват по-лесно при много ярка светлина, защото поглъщат повече светлина. Това е и причината заболявания като катаракта да се срещат по-често при хора с кафяви очи.

При хирургични процедури, като трансплантация на роговица, също се съобщава за по-чести усложнения при хора с тъмни очи. Смята се, че меланинът може да влияе на възпалителни или имунни процеси в окото.

Снимка: iStock

Как се наследява цветът на очите – и защо често ни изненадва

Днес се знае, че множество гени участват в определянето на цвета на очите. Старият модел, според който кафявото е доминантно, а синьото – рецесивно, се оказва силно опростен.

Това обяснява защо деца в едно семейство могат да имат различни цветове на очите и защо дори двама родители със сини очи могат да имат дете със зелени или светлокафяви очи.

Сините очи се смятат за сравнително „ново“ генетично явление – резултат от мутация, възникнала преди около 10 000 години.

Когато очите са с различни цветове

Някои хора имат различно оцветени очи или няколко цвята в един ирис. Това се нарича хетерохромия. Най-често е генетично и безвредно, но може да се появи и след травма, възпаление или заболяване. Всяка нова или едностранна промяна в цвета на окото трябва да се прегледа от лекар.