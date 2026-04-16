Почина композиторът Кирил Икономов. Тъжната новина съобщава неговата съпруга - певицата Мая Нешкова в пост във Фейсбук. "Снощи внезапно си отиде моето момче. Маестро Кирил Икономов. Моето всичко..."

Мая Нешкова и Кирил Икономов - заедно от десетилетия

Мая Нешкова и Кирил Икономов са заедно както в живота, така и на сцената. Двамата са били заедно в продължение на 7 години, преди да сключат брак. След това са семейство повече от 40 години.

Запознават се в Музикалната консерватория, а съдбата ги среща по много интересни начини в ситуации и с други хора.





Тайната на любовта им

"Човек или прави семейство, или не. Господарката в къщи е жената. Това е ключът към всичко останало. Къщата е нейна, ключът за къщата е нейн, портфейлът е нейн." - споделя Кирил Икономов при гостуването им в "Преди обед".

"С хумор" - това е рецептата за щастливо семейство според Мая Нешкова. И двамата го притежават и лошите им случки минават през смях. Случва се и да се карат - обикновено след концерт. "Като вляза в гримьорната и се почва - това защо направи, другото защо направи...". Скандалите обаче минават в първите 5 минути и са заради перфекционизма на Кирил Икономов.

Той е единственият композитор, с когото Мая Нешкова работи до последно. Преди да започнат общата си кариера, всеки е имал и своя лична. Но след това тя повече не пее песни, които не са композирани от него. Като неин основен композитор, Икономов създава песни, които се превърнаха в истински химни на българския празник.

Негово дело е емблематичната „Честит рожден ден“ – песента, без която не преминава нито едно семейно тържество у нас, а те определят като тяхна визитна картичка.

Спасяват кози, коне, папагали, кучета, котки

Козата Нора е само един от представителите на многобройните животни, които живеят в къщата и двора на семейството. Заради травма, 6 месеца козата се е придвижвала с количка. След това време постепенно започва да се движи. Прекарва цяло лято с тях на турне. Мая Нешкова дори пази козичката в гримьорната си. За нея се грижат и други нейни колеги, като Йорданка Христова например.

Двамата толкова обичат животните, че дори планират за концерт да качат кон на сцената.

"Аз познавам добрите хора по любовта им към животните. Човек, който рита животни - стой далеч от него! Човек, който обича животните - нищо лошо не чакай от него!" - категоричен е композиторът.

Кой е Кирил Икономов?

Роден на 10 май 1954 г. в Благоевград.

Посвещава целия си живот на изкуството, като успява да превърне пиринските ритми в национални шлагери.

Професионалният му път е белязан от създаването на легендарния оркестър „Благоевград“, който под негово ръководство се утвърждава като една от най-обичаните формации в страната през 80-те и 90-те години.

Неговото име остава неразривно свързано с това на голямата певица Мая Нешкова, която е негова спътница както на сцената, така и в живота.

Сред незабравимите им произведения са "Честит рожден ден" , „Конче вихрогонче“, „Слънце за обич“ и „Обичам те“, в които той майсторски преплита естрадното звучене с народните мотиви.

До последно двамата работят заедно, като дори звукозаписното им студио е на първия етаж в къщата им.