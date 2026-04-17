Мария Михайлова е втората дама, която отпадна от "Ергенът", сезон 5. В епизод 29 на романтичното риалити тя и Елизабет не получиха рози на церемонията, което автоматично ги изпрати обратно към България. 35-годишната техническа консултантка бързо спечели симпатиите на зрителите със своята искреност и добро отношение към останалите дами.

В ексклузивно интервю за LadyZone.bg тя сподели повече любопитни факти за себе си. Ето какво ни разказа.

Коя е Мария?

Мария влезе в предаването не за да търси мъж на всяка цена, а партньор, с когото да могат да градят общо бъдеще заедно. Харесва мъже с посока и поглед към бъдещето.

Тя идва от Париж, откъдето напуска работа, за да се впусне в приключението на живота си в "Ергенът". В живота си тя е постигнала много неща, но смята, че е по-важно да има с кого да ги сподели. Вижда себе си като архитект на идеи – знае как да конструира решението на всяка една задача, но няма визия за бъдещето. Затова търси своя визионер. Мария влезе в риалитито за Крис.

Въпреки това тя привлече вниманието на другите двама ергени - Марин и Стоян, с които е излизала на няколко срещи, но без развитие в по-напреднал етап.

След "Ергенът"

Макар че не успя да се задържи до края на предаването, тя определено остава една от фаворитките на зрителите. Ето какво разкри за себе си:

Бившата участничка разказа, че първата ѝ работа е била да реже и сортира гъби в цех. Тогава, когато е била на 14 години, е изкарвала по левче на час! Първата си заплата харчи за дрехи - слабостта на всяка жена.

Мария сподели, че е изглеждала "потресаващо зле" на абитуриентския си бал и дори не пази снимки от този ден. Въпреки това говори за този период с широка усмивка.

За най-голямата си трудност в живота тя откровено признава, че я свързва със студентските й години, защото често е била сама.

Вижте цялото интервю тук: