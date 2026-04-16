В петъка на Светлата (следвеликденска) седмица се почита празникът Живоприемен източник в чест на света Богородица.

Той е установен, за да не остане непочетена по време на пасхалните дни и тази, която стана майка на въплътилия се Божи Син - възкръсналия Спасител на света.

Името на празника е старинен превод на гръцкото му название и е свързано с целебен извор в гората край стените на Цариград.

Този район сега е зает от обширен гробищен комплекс, предимно мюсюлмански, но около самия извор Живоприемен източник има християнско гробище. Изворът е останал на около два метра под терена и в него плуват малки златни рибки, затова мястото и околността от векове носят турското название Балъклъ – "рибно (място)", припомня БТА.

Има две древни легенди за появата на това название. Те отнасят появата на свещеното място към V или VI век, съответно към времето на различни императори. По-известното сказание говори за Лъв I Тракиец. Когато отивал като обикновен войник в Цариград, в гората недалече от градските стени той срещнал слепец, който го помолил за вода. Тогава един глас му посочил извора. След като пил от водата и си измил очите, слепият прогледал и предсказал на воина, че ще стане император и ще построи църква до извора. Така се появила почитта към света Богородица край този извор, а постепенно празникът станал известен и почитан по целия православен свят.

Чества се и възстановяването на Българската патриаршия, и паметта на свети апостол Симон Зилот.

Имен ден празнуват Живко, Живка, Зоя.

Какво означават имената?

Името Живко има славянски произход и произлиза от старославянската дума „жив“, която означава „жизнен“, „пълен с живот“. То е тясно свързано с понятието за живот и носи символика на здраве, енергия и дълголетие – пожелание за сила и жизненост, заложено още в самото име.

Женската форма Живка споделя същия корен и значение. Името също произхожда от „жив“ и се свързва с жизнена енергия, устойчивост и вътрешна сила. В традиционен план то често се възприема като благословия за дълъг и пълноценен живот.

За разлика от тях, Зоя има гръцки произход – от думата „zoe“, която означава „живот“. Името е широко разпространено в православната традиция и също носи силна символика, свързана със самия живот, съществуването и жизнената сила. Макар и с различен произход, значението му се доближава до това на Живко и Живка.