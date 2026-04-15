Случвало ли ви се е да влезете в магазина само за няколко неща, а да излезете с пълна количка? Не сте сами – прекаленото пазаруване на хранителни стоки е по-често, отколкото си мислим, и често няма нищо общо с липсата на дисциплина.

Оказва се, че причините са по-скоро психологически.

Един от най-честите фактори е пазаруването на гладно – тогава мозъкът ни търси бързо удоволствие и ни кара да посягаме към всичко апетитно. Не по-малко влияние има и т.нар. „нагласа за недостиг“ – усещането, че трябва да се запасяваме „за всеки случай“, което много хора носят още от времето на несигурност или кризи, както преди шест години, когато света остана под карантина.

Промоциите също играят важна роля – когато видим намаление, често се изкушаваме да купим повече, дори и да не ни трябва. А ако сте изпили едно кафе преди да напазарувате, шансът за импулсивни покупки също се увеличава – кофеинът засилва желанието за бързи награди.

Емоциите също са ключови. Стресът, умората или тъгата могат да ни подтикнат да „наградим“ себе си с нещо допълнително в количката. В тези моменти пазаруването създава усещане за контрол и комфорт. Допълнителен фактор е и навикът да не проверяваме предварително какво имаме вкъщи – така лесно се стига до дублиране на продукти и излишни разходи.

Добрата новина е, че има лесни начини да избегнете това:

Хапвайте преди да отидете до магазина

Преглеждайте хладилника и килера си

Правете списък и се опитвайте да се придържате към него

Вземете си малка пауза преди да сложите нещо извън списъка в количката

В крайна сметка става дума за осъзнатост – защото понякога най-добрият начин да спестим е просто да купим по-малко.