Марката апарати за кръвно налягане SENDO представи нов дизайн на опаковките на своите устройства, като промяната е насочена към по-ясно представяне на информацията и по-лесна ориентация при избор на продукт. От компанията подчертават, че обновлението засяга единствено външната визия и комуникацията върху опаковката, докато самите устройства запазват същата клинична точност и надеждност.

„Нова ера. Същата клинична точност“

Новите опаковки са разработени с по-съвременен дизайн, по-ясна структура и по-добра видимост на основните характеристики на отделните модели. Целта е потребителите да могат по-бързо да се ориентират в продуктовата гама и да сравняват по-лесно различните варианти според своите нужди.

Промяната идва заедно с новото комуникационно послание на марката “Every heart matters”. Според SENDO, това отразява стремежа на компанията да поставя акцент не само върху технологията, но и върху ежедневната грижа за здравето и спокойствието на хората, които използват устройствата.

Фокус върху по-ясната информация

От компанията посочват, че обновяването на опаковките е продиктувано от нуждата важната информация да бъде представена по-достъпно. При избор на апарат за кръвно налягане потребителите най-често търсят точност, удобство и лесна употреба, но на практика сравнението между различни модели понякога може да бъде затруднено от прекалено много объркващи елементи или неясни технически обяснения.

Именно затова новата визуална концепция е насочена към по-добра подредба на съдържанието върху опаковката. Основните предимства и функции са представени по-ясно, така че потребителят да може още от пръв поглед да разпознае най-същественото.

Какво се променя във визията

Сред основните новости е поставянето на реалистично изображение на самото устройство върху лицевата страна на кутията. Така потребителите могат по-лесно да добият представа за формата, размера и дизайна на апарата още преди покупка.

По-видимо са представени и ключовите характеристики на съответния модел. Идеята е изборът да не изисква дълго преглеждане на дребен текст или технически описания, а основната информация да бъде разпознаваема веднага.

Обновената визия има и още една практическа цел - да улесни сравнението между различните модели в серията. Тъй като отделните апарати предлагат различни функции и нива на удобство, по-ясната визуална диференциация може да помогне на потребителите да открият по-подходящия за тях вариант.

По-лесен достъп до инструкции и поддръжка

В новия дизайн по-видимо място заемат и QR кодът, уебсайтът и видео материалите, свързани с продукта. По този начин потребителите могат по-лесно да достигнат до инструкции за употреба, допълнителна информация или кратки видеа, показващи начина на работа с устройството.

По-ясно обозначени са и каналите за контакт с компанията, включително Facebook страницата и безплатните телефонни линии. Според SENDO това е част от стремежа потребителят да има бърз достъп до съдействие и консултация при необходимост.

Устройствата остават без промяна

От компанията подчертават, че обновяването е свързано единствено с начина на представяне на продуктите. Клиничната точност и надеждността на апаратите SENDO остават непроменени, като устройствата продължават да бъдат позиционирани като решение за домашно проследяване на кръвното налягане.

Според компанията новата визия има за цел да направи процеса по избор по-интуитивен както в аптечната мрежа, така и при онлайн пазаруване. Потребителите могат да се ориентират по-лесно, като първо разгледат модела и основната му характеристика, след това обърнат внимание на отличителните функции, а при нужда използват QR кода или сайта за допълнителна информация.

Всяко сърце е от значение

Редизайнът на опаковките е част и от по-широка комуникационна промяна за марката. С посланието “Every heart matters” SENDO акцентира върху идеята, че зад всяко измерване стои не само медицинска технология, но и ежедневна грижа за здравето.

От компанията посочват, че новата визия е създадена с мисъл за хората, които използват устройствата в домашни условия и търсят по-ясен, лесен и уверен избор. Редовното измерване на кръвното налягане е част от важните навици, свързани с проследяването на здравословното състояние и грижата за сърцето във времето. Тези навици винаги водят началото си от дома.