Актрисата Кейт Бланшет донесе холивудски блясък в Брюксел, представяйки безплатна онлайн платформа, която дава на хората правото да решават как техният образ може да бъде използван от компаниите, работещи с изкуствен интелект (ИИ), предаде АФП.

Тя обяви, че Human Consent Registry вече се използва в Европейския парламент, където се състоя събитието. На него присъстваше и холивудският режисьор Стивън Содърбърг.

Този обществено достъпен онлайн инструмент ще позволи на всеки да посочи как желае неговата идентичност - име, образ, глас, портрет, движения и/или други лични характеристики - да бъде използвана от системи за изкуствен интелект. Потребителите ще имат три възможности за избор: да разрешат, да разрешат при определени условия или да забранят.

„Човешкото съгласие не е пречка за напредъка. Човешкото съгласие не омаловажава битките и радостите, свързани с технологичните иновации или творчество, което не е дело на хората“, каза Бланшет по време на събитието в библиотеката на Европарламента. Тя подчерта, че проблемът засяга не само обществени личности като нея, а всеки, който е бил сниман „или просто е изкарал част от живота си онлайн“.

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Платформата е създадена от RSL Media - организация с нестопанска цел, на която Бланшет е съоснователка. Тя е фокусирана върху осигуряването на съгласие при използването на изкуствен интелект, пише още БТА. Организацията се надява компаниите, работещи с изкуствен интелект, доброволно да се консултират с Human Consent Registry.

Кейт Бланшет беше сред над 800 творци, между тях колежката ѝ актрисата Скарлет Йохансон и режисьорът Гийермо дел Торо, които през януари тази година публикуваха отворено писмо, в което обвиниха гигантите в областта на изкуствения интелект в „кражба“.

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Водещ на събитието във вторник беше евродепутатът Ева Майдел, която приветства новия онлайн инструмент, отбелязва АФП. Платформата „представлява амбициозен опит да се приложат принципите на практика и да се направи съгласието по-достъпно и осъществимо, правата - по-прозрачни, а доверието - по-голямо“, заяви тя.

Содърбърг смята, че това е „модел, който наистина работи както за компаниите, така и за творческата общност“.

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Европейският парламент привлече международно внимание, след като ЕС първи в света започна да регулира изкуствения интелект толкова всеобхватно, отбелязва АФП.

Ева Майдел беше един от ключовите преговарящи от страна на ЕС по историческия Закон за изкуствения интелект.

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Зам.-председателят на Европейския парламент Сабине Ферхайен отбеляза, че ЕС се нуждае от „солидни концептуални механизми, така че творците да запазят контрол над собствения си образ, глас“ и др.

Бланшет и Содърбърг не бяха единствените холивудски звезди, които говориха в Бюрксел за изкуствения интелект.

Американският режисьор Дарън Аронофски разказа пред аудитория от творци в Европейския парламент, по време на поредното събитие, организирано от евродепутата Майдел, как неговото студио за изкуствен интелект Primordial Soup използва технологията за разказване на истории, отбелязва АФП.

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Според него макар моделите често да създават „невероятни“ изображения, в тях липсва „силата на емоциите и силата на нашата човечност“. По думите на Арнофски след това откритие осъзнал, че „трябва да разберем как да използваме тази невероятна технология“ и „да я превърнем в машина за разказване на истории“.