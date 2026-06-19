Две момиченца, родени със сраснали черепи, общи кръвоносни съдове и мозъчна тъкан, вече имат шанс за самостоятелен живот след изключително сложни операции с помощта на изкуствен интелект, продължили цели 40 часа, пише The Sun.

Рядко състояние с минимални шансове за оцеляване

Мърси и Гуднес са родени през 2023 г. в югозападна Нигерия със сраснали черепи – изключително рядко състояние, известно като краниопагус. Освен че черепите им са били свързани, двете деца са споделяли част от мозъчната тъкан и сложна мрежа от кръвоносни съдове. Според лекарите подобни случаи се срещат изключително рядко. Значителна част от бебетата със сраснали черепи не оцеляват при раждането или умират през първите часове след него, което прави успешната операция още по-впечатляваща.

Операция, планирана с помощта на изкуствен интелект

Ключова роля за успеха на интервенцията играят съвременните технологии. Медицинският екип използва изкуствен интелект и триизмерни виртуални модели на черепите на децата, за да планира всяка стъпка от операцията с максимална прецизност.

Преди финалната 12-часова операция лекарите поставят силиконови разширители под кожата на главите на близначките, за да осигурят достатъчно тъкан за възстановяването след разделянето. Благодарение на новите технологии е избегната необходимостта от кожни присадки, а процедурата е станала по-безопасна и по-малко инвазивна.

Международен екип от над 60 специалисти

Операцията е извършена в болницата Sheikh Khalifa Medical City в Абу Даби. В нея участват повече от 60 медици от над 20 държави, включително 12 специалисти от лондонската болница Great Ormond Street Hospital. Ръководител на екипа е проф. Нур ул Овасе Джилани – детски неврохирург и основател на благотворителната организация Gemini Untwined, която е специализирана в лечението на деца, родени със сраснали черепи. Това е едва деветият подобен случай, който организацията успешно завършва.

Нов шанс за живот

След успешното разделяне Мърси и Гуднес са се възстановили напълно и вече са се прибрали при семейството си в Нигерия. „Това е знаков случай. Благодарение на новите техники можем да дадем на тези момичета и на тяхното семейство ново бъдеще, в което те ще изживеят детството си като отделни личности“, заявява проф. Джилани. Той определя операцията като пример за това как съчетаването на медицински опит, иновативни технологии и международно сътрудничество може да доведе до резултати, които до скоро са изглеждали невъзможни.