Волейболната звезда Алекс Николов получи безрезервна подкрепа и вдъхновение от своята любима – Юлита Димитрова. Ексклузивно пред Ladyzone.bg, тя разказва за приятелството, любовта и хармонията между тях. За вярата и смелостта, които превръщат двама най-добри приятели в отдадени един на друг романтични партньори. История за две големи сърца, в които любовта е безкраен копнеж.

Как двама най-добри приятели разпознаха пламъка в очите на другия

Юлита Димитрова и Алекс Николов са заедно от пет години. Запознават се на парти по случай именния ден на общ техен приятел. Дали по съдба или случайност, тази среща се оказва началото на една приказна любовна история, изпълнена със смелост, предизвикателства и дълбока вяра един в друг.

„Видяхме се за първи път на парти на общ познат. Дълго време след това бяхме само приятели“, споделя Юлита.

Тя разказва, че пламъкът на любовта и страстта не се е събудил моментално между нея и Алекс. Първоначално са били най-добри приятели и винаги са знаели, че могат да разчитат един на друг. Впоследствие – деликатно и естествено, приятелската обич между тях се разгръща в романтична любов и двамата стават неразделни. От този момент нататък Юлита е плътно до него във всяка негова битка – както на терена, така и в неговия личен свят. Тя вярва, че Алекс има силата да направи и невъзможното възможно. „Преди мача с Италия му казах, че вярвам в него и му вдъхнах кураж. Казах му, че няма нищо невъзможно. И дори невъзможното е възможно!“ - споделя Димитрова. „След мача, щом го видях, вълнението беше огромно – прегърнах го, казах му, че го обичам и че се гордея с него!“ – разказа емоционално тя.

Едно голямо сърце, изпълнено с любов и смелост

Юлита е категорична, че първото нещо, което я е привлякло в Александър Николов е голямото му сърце. „Алекс има огромно сърце – това беше едно от нещата, които най-силно ме впечатлиха и спечелиха“, признава тя.

Когато я попитах как би описала любимия си с три думи, тя ми отговори веднага:

Сърце

Упоритост

Смелост

А себе си описва така:

Сърце

Смелост

Борбеност

„Алекс ме научи да бъда по-смела и постоянна. Да не се отказвам!“ – допълва още Юлита.

Един ден в живота на Алекс и Юлита

„Имаме две кучета и, когато имаме свободно време, обожаваме да се разхождаме с тях. Другата ни страст е да ходим заедно на кино“, разказва тя. Заради интензивния спортен режим и натоварения график на Николов, времето им заедно не е много, но двамата се стараят да ценят и изживяват всеки миг пълноценно.

Съдбовна връзка между семействата

Оказва се, че съдбата е преплела пътищата им много преди началото на романтичната им връзка. Бабата на Юлита е била треньорка на майката на Алекс. Семействата им се познават отдавна, а когато любовта между Юлита и Алекс се заражда, близките на волейболната звезда я приемат с отворени обятия. И сякаш всичко между тях се нарежда в пълен синхрон.

