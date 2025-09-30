Всяка победа има своята цена и своя подкрепа. Докато волейболната звезда Александър Николов печелише поредния си мач, неговата любима – Юлита, го гледаше на голям екран в зала в София.

Нейната отдаденост кара всички да си зададат въпроса – Какво всъщност означава да си жената до толкова силен и концентриран мъж?

„Не е лесно, но е красиво“, казва тя в „Преди обед“ по bTV.

Жената до един шампион

Самата Юлита признава, че ролята й е изключително отговорна, но носеща голямо удовлетворение. Юлита е категорична, че основната й цел е Алекс да бъде отпочинал и напълно концентриран върху кариерата си. Тя се старае да осигури една спокойна връзка за Алекс. А негов приоритет е да се възстанови и да се фокусира върху следващата си цел в спорта.

Съдбовна среща

Любовната история на двойката започва преди около пет години благодарение на общ познат. Тяхното запознанство може да бъде наречено съдбовно според Юлита. Първоначално стават приятели, но с течение на времето приятелството прераства в силна любов, която ги държи заедно вече пет години.

Най-интересното е, че когато се запознават, Юлита е нямала никаква представа кой е Алекс Николов и кой е баща му – легендата Владо Николов. Именно това, че тя не знаела нищо за известната му фамилия, грабва вниманието на Алекс.

С течение на времето, когато вече са били близки, Юлита се запознава със семейство Николови. Оказва се, че връзката им не е случайна – бабата на Юлита е била треньорка на майката на Алекс. Юлита била посрещната с отворено сърце от цялото семейство на Алекс.

Какво още разказва Юлита за връзката си с Алекс Николов – вижте във видеото тук:

