My Kitchen Rules е австралийско състезателно кулинарно шоу, чийто първи сезон е излъчен през 2010 г. по телевизия Seven Network. Шоуто постига изключителен успех в рейтинговите класации и редовно е сред най-гледаните телевизионни предавания в Австралия.

Днес предаването може да се похвали сумарно с над 50 сезона, в над 15 държави по света. А скоро и България ще стане една от тях - успешното кулинарно риалити ще стартира и в ефира на bTV. И ще предложи на българските зрители перфектното забавление - вкусна храна, неподправени емоции и щипка съревнование.

Ан и Мари – един успешен тандем

Един от отборите, които впечатлиха и жури, и зрители в последния сезон на My Kitchen Rules са Ан и Мари.

Дутото майка и дъщеря поднесе невероятни кулинарни шедьоври, добавяйки европейски привкус към австралийската надпревара. Двете жени са с гръцки корени и залагат на традициите в кухнята от своята далечна средиземноморска страна.

И въпреки, че Ан и Мари отпаднаха преди броени дни от надпреварата и не успяха да се преборят за голямата награда от 100 000 долара, те ще бъдат запомнени като едни от атрактивните участници.

Когато готварството е повече от традиция

За Ан и Мари готвенето е нещо повече от традиция – то е „любов, наследство и почит към семейството“. Затова, докато приготвят своите ястия, те истински се забавляват – смеят се, пеят, дори танцуват.

Ан е бивша козметичка, която не се задоволява „с нищо по-малко от съвършенство“, по собствените ѝ думи. Нейната дъщеря Мари от своя страна е майка на три деца, както и талантлива певица.

„Тайният коз“, който използват по време на предаването е старата ръкописна готварска книга, завещана от покойната майка на Ан. За двете жени е чест, че могат да представят пред света нейното наследство. И мечтаят един ден да превърнат традиционните семейни рецепти в истинска готварска книга, която да споделят с целия свят.

С какво изненадаха Ан и Мари в шоуто

Динамичното дуо получи първото си отличие в състезанието, след като журито похвали тяхното предястие – октопод на скара със спанакоризо (традиционно гръцка гозба от спанак, ориз, мента и копър) като „перфектно ястие“.

Сред останалите изкушения, с които Ан и Мари се отличиха в шоуто бяха пилешки и агнешки сувлаки с пита и дзадзики, агнешко бутче, както и долмадес и екмек кадаиф.

Незабравима ще остане и тяхната портокаловата семолинова торта с шоколад и захаросан портокал - десерт с дълбока емоционална стойност за участничките, който бе оценен от съдиите заради неговата простота и лекота.

Ако се интересувате от рецепти и има човек, с когото споделяте тази обща страст, „Моята кухня е номер едно“ е точно за вас! bTV ви дава шанса да покажете вашия кулинарен талант пред цяла България и да превърнете своя дом в ресторант за една вечер“, да подготвите и сервирате тристепенно меню както за журито, така и на останалите участници. Най-добрият отбор ще спечели голямата награда от 75 000 евро и титлата „Моята кухня е номер едно“. Запиши се за кастинг ТУК!

Какво споделят за новото шоу двама от водещите български шеф-готвачи – Петър Петров и Симеон Николов, вижте във видеото:



