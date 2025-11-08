Нейно царско височество княгиня Калина Българска прие поканата да бъде Почетен патрон на конкурса "Бизнес дама на годината 2025". Това обяви гордо лорд Евгени Минчев. Българският аристократ и светски хроникьор побърза да сподели вълнуващата новина със своите фенове.

В профила си в Инстаграм, Евгени Минчев публикува снимка с Нейно Царско Височество княгиня Калина Българска. С тази публикация той съобщава, че княгинята официално е приела поканата да бъде почетен патрон на конкурса, организиран от него. На снимката двамата позират усмихнати в изискана обстановка.

Евгени Минчев е облечен в класически костюм, допълнен с жълт шал – характерен акцент в дръзкия му стил, а княгиня Калина впечатлява с артистична визия в зелено и червено, съчетавайки оригинални детайли с изразителна индивидуалност. Артистичният софийски бохем качи кадъра преди около 16 часа и бързо привлече вниманието на последователите му, които оставиха множество позитивни коментари и харесвания

Макар Евгени Минчев да не разкрива повече подробности за самия конкурс, новината за участието на княгиня Калина като почетен патрон подчертава значимостта на предстоящото събитие и интереса, който то поражда в обществото.

"По време на нашият обяд, тя отправи най-мили пожелания към номинираните и сподели, че е развълнувана да се срещне с всички по време на Гала-церемонията на 14 ноември. Принцеса Калина бе облечена повече от съобразително с цветовете на българското знаме", написа той.

