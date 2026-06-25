Носителят на „Оскар“ Майкъл Б. Джордан беше сред гостите на "The Serpentine Gallery Party", което се проведе в Кенсингтън Гардънс. Едно от най-престижните събития в летния календар на Лондон, ежегодната благотворителна вечер събира представители на света на изкуството, музиката, модата и киното. Тази година събитието отбеляза 25-ото издание на Архитектурния павилион на Serpentine, проектиран от базираното в Мексико Сити архитектурно студио Ланса Ателие.

Сред домакините на вечерта бяха Салма Хайек, както и режисьорите Алфонсо Куарон и Алехандро Гонсалес Иняриту. Сред звездните гости, които допринесоха за блясъка на събитието, бяха още Сиена Милър и супермоделът Адуоа Абоа.

Снимка: Getty Images

Мода и емоционални признания

Докато гостите разглеждаха произведенията на изкуството и останалите експозиции — колекция от пейзажи на Нормандия от покойния Дейвид Хокни, който почина по-рано този месец на 88-годишна възраст, както и изложба с творби на неговата сънародничка Сесили Браун, Салма Хайек сподели своите размисли за значението на латиноамериканското изкуство.

„През цялата си кариера съм се водила от убеждението, че латиноамериканските гласове, истории и творчески постижения заслужават да бъдат в центъра на световната култура, а не в нейната периферия“, заяви актрисата. „За мен е чест да бъда част от това събитие.“ - добави още тя.

Наскоро сгодената Милър избра култовото сатенено палто на дизайнера Конър Айвс, въпреки горещото време, докато Хайек носеше тоалет от колекцията есен/зима 2026 на Александър Маккуин. Моделът Роузи Хънтингтън-Уайтли заложи на класическа елегантност с визия на Том Форд.

Снимка: Getty Images

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