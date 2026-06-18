И през 2026 г. Royal Ascot се завърна, носейки със себе си обичайната си изискана смесица от елегантно облечени членове на кралски семейства, стилни представители на светското общество, каскади от великолепни рокли и, разбира се, внушителни, зашеметяващо бляскави шапки.

И тази година престижният, едноседмичен фестивал за конни надбягвания се провежда традиционно на хиподрума Аскот в Бъркшир, Англия - от 16 до 20 юни. Това е най-известното състезание от този тип в света, с над тривековна традиция.

Още на втория ден на събитието принцесата на Уелс се открои, появявайки се с елегантна яркожълта силуетна рокля от луксозния лондонски бранд Roksanda. За първата си поява на събитието от две години насам принцесата, вярна на принципите си за устойчивост в модата, избра да повтори дизайн, носен два пъти преди това през 2022 г. - на Уимбълдън и по време на пътуване до Ямайка.

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Всяка година събитието привлича над 250 000 зрители, най-отбраните от които се разполагат в Royal Enclosure (кралското ограждение). Това е ексклузивна зона, предназначена само за кралски особи и елитни гости. Мястото придобива специалния си статут през 1807 г., когато е запазено за крал Джордж III и неговите гости.

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Фестивалът отдавна е надскочил първоначалната си идея и далеч не е просто спортно състезание. Той е и своеобразен моден парад на най-стилно и екстравагантно облечените жени във Великобритания.

Снимка: Getty Images

От зашеметяващи шапки и шикозни дрехи и аксесоари до старинни и уникални семейна реликви – това е мястото, в което човек може да получи истинско модно вдъхновение.

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Вижте в галерията най-екстравагантните и невероятни модни хрумвания на британските дами на Royal Ascot 2026.