Холивудската звезда Джон Траволта откровено разказа за най-тежките моменти в живота си и за начина, по който е успял да съхрани надеждата въпреки поредицата от лични трагедии. В ново интервю актьорът споделя, че е посветил най-новия си филм на покойната си съпруга Кели и на сина си, които загуби.

72-годишният актьор преживява една от най-тежките семейни загуби през 2009 г., когато синът му Джет умира едва на 16-годишна възраст след като получава гърч и пада фатално. Единадесет години по-късно, през 2020 г., съпругата му Кели Престън губи битката с рака на гърдата на 57 години. Въпреки болката и огромната загуба, Траволта казва, че никога не е позволил на мрака да го погълне напълно. По думите му животът безспорно го е подложил на сериозни изпитания, но неговата природа винаги го кара да търси положителното дори в най-трудните ситуации. Актьорът признава, че може да погледне към тъмната страна на живота, но отказва да остане затворен в нея.

Филм, роден от лични спомени

Новият проект на Траволта, озаглавен Propeller One-Way Night Coach, е полуавтобиографичен и е вдъхновен от неговата детска книга, публикувана през 1997 година. Историята пресъздава първия му полет като дете и разглежда света през очите на осемгодишно момче през 1962 година.

Според актьора филмът е създаден като почит към хората, които са оформили живота му. Освен на Кели Престън и Джет, той е посветен и на родителите му, както и на братята и сестрите му. Траволта обяснява, че именно те са вдъхновението зад историята и ценностите, които тя носи.

Снимка: Getty Images

Надежда, която не умира

Макар филмът да засяга и по-тежки исторически теми, включително събития от времето на Втората световна война, неговото основно послание остава надеждата. Траволта смята, че децата притежават уникална способност да гледат напред с оптимизъм и устойчивост – качества, които възрастните често губят с времето. Той споделя, че като дете винаги е гледал на живота с увереност, че нещата могат да станат по-добри. Именно това усещане е искал да предаде и на публиката чрез новия си филм.

Снимка: Getty Images

Семеен проект

В продукцията участва и дъщерята на актьора. Траволта не крие гордостта си от нейното развитие и смята, че филмът ще покаже таланта ѝ пред световната публика. Самата Ела многократно е говорила за подкрепата, която е получавала от своите родители през годините.

През май тази година Траволта представи филма на престижния фестивал в Кан където получи и почетна награда „Златна палма“ за цялостен принос към киното. По време на събитието той си спомни и първото си посещение на фестивала през 1994 г. с легендарния филм Pulp Fiction, който остава един от най-значимите моменти в кариерата му.