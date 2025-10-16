На Джей Ло често ѝ се налага да се целува със свои колеги на снимачната площадка. По време на гостуването си във вечерното шоу си „Watch What Happens Live with Andy Cohen“ в сряда, 55-годишната певица и актриса разкри с кого е любимата ѝ целувка на екрана по време на сегмента „Plead The Fifth“ в късното токшоу.

„Имаме Джордж Клуни, Матю Макконъхи, Ралф Файнс, Ричард Гиър, Оуен Уилсън, Джош Лукас и още много“, каза водещият Анди Коен за предишните екранни партньори на Лопес в романтични комедии. „Плюс филми, които са в процес на разработка и чакат да излязат!“

„Ще кажа, че любимият ми... Току-що направих филм с Брет Голдщайн и бих казала, че се целуваше най-добре“, разкри Лопес.

Звездата от „The Kiss of the Spider-Woman“ визираше предстоящата романтична комедия на двойката, озаглавена „Office Romance“.

Сценарият е написан от Голдщайн, който играе Рой Кент в „Тед Тасо“ - и Джо Кели, продуцент на сериала на Apple TV+. Според Deadline, Netflix е спечелил наддаването за филма.

Въпреки че не са разкрити подробности относно сюжета на филма, Лопес и Голдщайн бяха забелязани да снимат на снимачната площадка в Ню Джърси по-рано тази година.

На друго място в участието си в предаването, Лопес беше попитана и за слуховете, че тя и бившият ѝ годеник Алекс Родригес са се разделили частично, поради причината, че той е пращал съобщения на звездата от Southern Charm Мадисън Лекрой.

В отговор със смях, Лопес каза на 57-годишния Коен: „Знаеш ли, че наистина нямам какво да кажа за личния си живот. Чувствам, че съм приключила с това.“

Лопес и А-Род прекратиха годежа си през март 2021 г. след почти четири години заедно. След раздялата им, Лопес възобнови романса си от началото на 2000-те с Бен Афлек.

Двамата се ожениха през юли 2022 г., преди да се разделят през 2024 г. и да финализират развода си през януари 2025 г.

