Дженифър Анистън за пореден път доказа, че може да поддържа добри отношения с бившите си. След като Джъстин Теру обяви, че е станал баща за първи път, актрисата реагира по дискретен, но показателен начин.

57-годишната звезда от „Приятели“ е харесала публикацията в Инстаграм, с която Теру и съпругата му Никол Брайдън Блум съобщиха щастливата новина за раждането на сина им.

Двойката сподели черно-бяла снимка, на която 54-годишният актьор държи новороденото бебе върху гърдите си, придружена от краткото, но емоционално послание: „Той е тук и сме безкрайно влюбени.“

Снимка: Instagram/Getty Images

Анистън и Теру се запознават през 2007 г., но връзката им започва няколко години по-късно, след като се срещат отново на снимачната площадка на филма Wanderlust през 2011 г. Година по-късно се сгодяват, а през 2015 г. сключват брак на интимна церемония в дома си.

През 2018 г. двамата обявяват раздялата си, но запазват близки отношения и до днес. Те често си честитят рождените дни публично и демонстрират взаимно уважение – нещо, което рядко се вижда в Холивуд.

Снимка: Getty Images

Междувременно животът продължава и за двамата. Теру се сгоди за Никол Брайдън Блум през 2024 г., а година по-късно двамата сключиха брак. В края на 2025 г. стана ясно, че очакват първото си дете.

Дженифър Анистън също е щастлива в личния си живот – от 2025 г. тя има връзка с хипнотерапевта и коуч Джим Къртис.

В интервю от 2024 г. Теру не крие топлите си чувства към бившата си съпруга: „Тя все още е много скъп човек за мен“, споделя той.

Анистън отвръща със същото уважение – доказвайки, че понякога раздялата не означава край, а просто нова форма на връзка.

Снимка: Instagram/Getty Images

Приемането на щастието на другите също е съществена част от живота на холивудската актриса. В откровено интервю от края на миналата година тя признава, че дълги години се е борила за бебе:

