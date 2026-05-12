Трогателен жест от 85-годишна жена от Свищов разчувства до сълзи народната певица Деси Добрева навръх 11 май – деня, в който България почита светите братя Кирил и Методий.

Изпълнителката сподели в социалните мрежи, че е получила по куриер специален подарък от баба Атанаска – старинно коланче, предавано в семейството ѝ поколения наред.

„Но това не е просто накит. Това е частица жива България“, написа Деси Добрева в емоционалния си пост.

По думите ѝ коланчето е принадлежало на прабабата на възрастната жена и е толкова старо, че „може да празнува годишнината от Априлското въстание“.

Певицата признава, че се е разплакала, когато е отворила пакета.

„Разплаках се, когато отворих пакета… Защото в този малък предмет има повече любов към България, отколкото в хиляди думи“, споделя тя.

За Деси Добрева подаръкът носи много по-дълбок смисъл от материалната стойност. Според нея баба Атанаска ѝ е поверила истински завет – да продължи да пази българските традиции, песни и дух.

Снимка: https://www.instagram.com

„С този дар баба Атанаска ми завещава нещо много по-голямо от предмет – мисия. Да работя усърдно за запазването на българщината, на песните, духа, традициите и паметта ни.“

Публикацията бързо събра стотици реакции и коментари, а мнозина определиха историята като символ на живата връзка между поколенията.

Снимка: https://www.instagram.com

През годините Деси Добрева неведнъж е заявявала, че мисията ѝ е да съхранява и популяризира българския фолклор. Именно затова жестът на възрастната жена я е докоснал толкова силно – като признание и доверие към делото ѝ.

В края на емоционалното си послание певицата отправя поклон към всички възрастни хора, които пазят традициите живи:„Поклон пред всички български баби и дядовци, които пазят корена жив и го предават нататък.“

Снимка: https://www.instagram.com

А обещанието ѝ към баба Атанаска звучи като клетва: „Обещавам, бабо Атанаске – ще пазя този завет със сърцето си!“.