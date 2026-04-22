На 22 април отбелязваме Денят на Земята. Това е един от най-широко почитаните неофициални празници по цял свят, защото всички ние споделяме една земя, една природа и един въздух. Как обаче да направим нашата зелена планета по-добра за живеене? Когато хората се обединят заедно, могат да създадат положителна промяна. Ако всички ние направим своята част, можем да постигнем реална промяна, за да защитим и опазим нашия голям дом - Земята.

Започнете с малко – всяка стъпка е от значение.

Как да осигурим по-дълъг и здравословен живот за нас и Земята?

Устойчив транспорт

Карането на колело или ходенето пеша може да намали емисиите на въглерод от транспорта на средностатистическия човек с 67%. Типичното пътническо превозно средство отделя около 4,6 метрични тона въглероден диоксид годишно. Вместо това опитайте:

Споделено пътуване, ако вашият район не е удобен за обществен транспорт

Вземете градски транспорт

Използвайте услуги за споделено пътуване

Започнете да пазарувате втора употреба

Пазаруването втора употреба е забавен и устойчив начин за пазаруване. Модната индустрия е втората най-замърсяваща индустрия в света и допринася за 10% от въглеродните емисии на човечеството.

Пазарувайте в местните магазини за втора употреба

Препродавайте дрехите си онлайн

Създайте си дрехи „Направи си сам“

Намалете употребата на хартия

Количеството дърва и хартия, което изхвърляме всяка година, е достатъчно, за да отопляваме 50 000 000 домове в продължение на 20 години. Ограничаването на употребата на хартия пести енергия и помага за опазването на възрастните дървета.

Преминете към безхартиено фактуриране

Използвайте платнени салфетки за многократна употреба и за пране

Инсталирайте слънчеви панели

Можете да намалите до четири тона въглеродни емисии годишно само като инсталирате система от слънчеви панели в дома си. Слънчевата енергия е възобновяем енергиен източник и намалява въглеродните емисии.

Сменете старите електроуреди

Когато замените стари уреди с по-енергийно ефективни нови, ще спестите пари от сметките си за комунални услуги и ще помогнете за намаляване на емисиите на парникови газове.

Компост

Започнете да компостирате, за да намалите хранителните отпадъци. Компостирането подобрява здравето на почвата, намалява емисиите на парникови газове и рециклира хранителните вещества обратно в Земята.

Гласувайте

Упражнявайте правото си на глас. Избраните длъжностни лица имат голямо влияние върху начина, по който общностите в цялата страна помагат за засилване на климатичните решения - затова се уверете, че гласът ви ще бъде чут и преброен в урната.