Актрисата Маргарет Куали и музикантът Джак Антонов са се разделили след три години брак, съобщава "Пийпъл". Известната двойка е прекратила връзката си след "труден" период, съобщава източник пред изданието.

Раздялата хвърля светлина върху отсъствието на Куали от сватбата на Тейлър Суифт и Травис Келси, тъй като според изданието TMZ тя не е снимала никакъв проект през последния уикенд.

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Източници посочват, че снимките на филма ѝ „King Snake" - свръхестествен хорър с участието на Куали, Дрю Старки и Майкъл Шанън - са приключили през юни, а снимките на следващия ѝ проект, римейк на трилъра от 1981 г. „Possession", все още не са започнали.

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Слуховете за раздялата се засилиха, след като Куали изтри снимките от сватбения си ден от социалните мрежи, в допълнение към отсъствието ѝ от церемонията на Суифт и Келси.

Снимка: Getty Images

Едва през февруари двойката изглеждаше сплотена, като си сътрудничеше за музикален видеоклип на групата на Антонов - Bleachers, озаглавен „You and Forever".

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Маргарет Куали и Джак Антонов сключиха брак през 2023 г. пред звездна публика, сред която Тейлър Суифт, Лана дел Рей, Ченинг Тейтъм, Зоуи Кравиц, Кара Делевин и майката на Куали - актрисата Анди Макдауъл.

В интервю в „Шоуто на Хауърд Стърн“ по SiriusXM, Антоноф каза, че е знаел, че ще се ожени за Куоли в „секундата“, в която са се срещнали за първи път на парти през 2021 г.

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„Когато я срещнах, започнах да си представям неща, които никога не съм си представял - като брак", спдоели тогава той.

В „Шоуто на Хауърд Стърн“ той също така разкри, че е предложил брак на Куоли, докато двамата са живели в Париж, и че се е обадил на сестра ѝ Рейни малко преди да зададе въпроса, за да я помоли за благословия.