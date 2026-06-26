На 26 юни една от най-ярките и разпознаваеми фигури на българската попфолк сцена – Преслава – отбелязва своя рожден ден. Певицата днес е сред най-успешните и награждавани изпълнителки в жанра, с кариера, започнала още в началото на 2000-те години. Фаворитка на няколко поколения, тя често води класациите у нас, но най-големият ѝ успех остава зад сцената, а именно - нейното семейството.

Началото в Добрич...

Историята на Преслава, родена с името Петя, започва далеч преди светлините на сцената. Още като дете тя се занимава с музика, учи фолклорно пеене и свири на гъдулка. Първите ѝ сценични изяви са още на около 7-годишна възраст!

Родена в семейство с обикновен бит – майка шивачка и баща шофьор – тя израства в Добрич заедно със сестра си Ивелина, която също е певица.

... до голямата сцена

В началото на 2000-те, когато Преслава е забелязана от Милко Калайджиев и насочена към професионалната музика. През 2004 г. тя прави своя дебют с дует именно с Калайджиев и песента „Нежен рекет“ (2004) и бързо се утвърждава като силно име в попфолка и остава такова и до днес - вече с над 20 години професионален опит на сцената. Още в първите години от кариерата си тя привлича внимание с отличителен глас, модерно звучене и силно сценично присъствие.

Когато през 2005 г. излиза песента ѝ „Дяволско желание“, парчето се превръща във феномен и я изстрелва сред водещите имена в попфолка – хитът не само оглавява класации, но и печели наградата за „Песен на годината“, като поставя началото на серия от хитове, които ще оформят нейния стил и разпознаваемост.

В следващите години тя затвърждава позицията си с песни като „Завинаги твоя“, „Финални думи“ и „Безразлична“, които стават неизменна част от клубната сцена и радиоефира, а характерният ѝ глас и модерно звучене я отличават от останалите изпълнители в жанра. По-късно Преслава продължава да надгражда успеха си със силни и все още актуални хитове като „Лъжа е“, „Лудата дойде“, „Като за финал“ и „Нямам право“, които не само се превръщат в клубни класики, но и оформят нейния образ като една от най-стабилните и влиятелни попфолк звезди в България, с кариера, в която почти всяка нова песен успява да се наложи като хит и да достигне широка публика.

Любов, семейство и приятели

Един от най-значимите повратни моменти в живота на Преслава е раждането на дъщеря ѝ Паола през 2018 г. Певицата стана майка на 14 септември, а баща на детето е дългогодишният ѝ партньор – бизнесменът Павел Лазаров. Двойката избягва публични коментари за личния си живот.

Снимка: Instagram

От самото начало Преслава избира да пази детето си далеч от излишна публичност – в първите години тя рядко показва лицето на малката принцеса в социалните мрежи и споделя предимно внимателно подбрани моменти от ежедневието им. Въпреки това е ясно, че дъщеря ѝ бързо се превръща в център на нейния свят и основен приоритет, като певицата често съчетава професионалните си ангажименти с майчинството и пътува заедно с нея.

Снимка: Instagram

С напредването на годините Паола постепенно започва да присъства по-видимо в публичното пространство чрез социалните мрежи на майка си – празници, рождени дни и семейни моменти се споделят по-открито, а самата Преслава вече не крие, че майчинството е най-емоционалната и трансформираща роля в живота ѝ.

През годините семейството на звездата често са засичани да пътуват заедно в чужбина, където певицата си позволява почивка далеч от светлините на прожекторите. Тя поддържа близки приятелски отношения с колегите си Константин и Софи Маринова, като тримата не само работят заедно, но и прекарват свободното си време в общи пътувания и ваканции. Заедно посещават екзотични дестинации през годините като Малдивите, Тайланд и Абу Даби, където Преслава и Константин пътуват заедно със своите семейства, а понякога към тях се присъединява и Софи Маринова.

Заедно са изградили силна връзка и извън сцената – споделени участия, съвместни празници и приятелски жестове, които показват, че отношенията им са повече от професионални и се основават на дългогодишно доверие и близост.

Снимка: https://www.instagram.com

Телевизионни роли

Преслава е част от звездния състав на bTV формата „Гласът на България“, където участва като треньор в втория сезон на шоуто (през 2012 г.) заедно с Миро, Данчо Караджов и Вики Терзийска.

В тази роля тя застава на емблематичните „червени столове“ и има задачата да изгражда и насочва талантливи участници, като избира гласове по време на прослушванията „на тъмно“ и ги подкрепя през целия им път в предаването. Участието ѝ в шоуто е едно от най-ранните телевизионни изяви на попфолк изпълнител в подобен формат и показва опита ѝ да се позиционира и като ментор, а не само като изпълнител на сцената.