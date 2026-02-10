На днешната дата, 10 февруари, една от най-обичаните български музикални звезди празнува своя 39‑ти рожден ден. Рожденичка днес е Поли Генова! Това е повод, който ни вдъхновява да си припомним най‑ярките моменти от нейния невероятен път.

Първите крачки към сцената

Поли Генова е родена в София през 1987 г. и започва своя професионален музикален път още на 4‑годишна възраст, когато става част от детския ансамбъл "Бон‑Бон".

След години на усъвършенстване и музикално образование (включително в Националното музикално училище „Любомир Пипков“), Поли се налага като силен глас на българската поп сцена.

Евровизия – два пъти на голямата сцена

Един от най‑значимите моменти в кариерата ѝ е участието в Евровизия, където представя България два пъти:

2011 г. с песента „На инат“ – силен старт, който изстреля България на 12-то място в ранглистата.

2016 г. с „If Love Was a Crime“ – тази песен не само достигна до финала, но и ѝ носи четвърто място, второто най‑добро класиране за България в историята на конкурса. Този успех я прави разпознаваема не само у нас, но и на международната музикална карта.

Многопластов артист

Поли Генова не е просто певица – тя е музикант, автор на песни, телеводеща и актриса. Освен музиката, Поли участва в популярни телевизионни формати като ментор в The Voice of Bulgaria и X Factor, а също така озвучава герои в анимации като филмът "Зоотрополис".

Снимка: https://www.instagram.com

През последните години артистката не спира да експериментира и с нови звучения – например с песента "My Soul", която отбелязва неиния творчески "рестарт" със съвременно звучене и лични послания.

Любов и семейство

Личното щастие също е част от историята на Поли – тя е омъжена и е горда майка на две деца. Неиният дългогодишен пратньор не е българин, холандец - Джоузеф Шардън. Според информация от 2023 г., двамата са се сгодили, но все още не са сключили официален брак.

Снимка: Facebook.com/Poli.Genova.Official

Джоузеф живее в България заради семейството си и работи като мениджър в голяма международна компания.

Генова и Шардън са родители на две деца - Даниел Джоузеф Шардън, който се роди през април 2019 г. и Леа‑Катрин Джоузеф Шардън, която се появи на бял свят през ноември 2021 г.

Снимка: instagram.com/poli.genova

Това е второто дете и единствената им дъщеря към момента.

Певицата подкрепя активно социални каузи: от години тя се застъпва за инициативи, свързани с правата на децата, и от 2023 г. е национален посланик на UNICEF България, където използва влиянието си да повиши осведомеността за ранно детско развитие и защита на децата.

Стил без компромиси

Поли Генова е артист не само на сцена – тя умело ръководи стила си, който се е превърнал в нейна отличителна черта през годините. Като започнем от емблематичната ѝ къса подстрижка и стигнем до екстравагантните ѝ модни комбинации, певицата има свой собствен моден почерк.

Поли има над 110 000 последователи в Instagram, което показва колко много хора следят не само музиката ѝ, но и нейния стил и ежедневие. Певицата определено харесва цветовете и често залага на по-интересни визии, дори и в ежедневието си - истинска модна икона!

На сцена ще я видите в оригинални костюми, изработени от дизайнери по поръчка или в просто добре комбинирани отделни части. Например един от най-запомнящите ѝ сценични тоалети е костюмът ѝ от Евровизия 2016 г., дело на дизайнерката Антония Попова, вдъхновен от авангардни японски и футуристични модни акценти.

В ежедневието си Генова комбинира класически елементи с модерни акценти – прозрачни материи, силуети, които подчертават фигурата ѝ, както и облекла, които балансират между женственост и увереност. Тя не се страхува да експериментира, както показват някои неини по-провокативни сценични появи, но винаги прави това със стил, който отразява нейната личност.

Как ще отбележи личния си празник, предстои да разберем.

Поли Генова в предаването "120 минути" - вижте в следващото видео.

