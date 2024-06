Поли Генова разказа в “Преди обед“ по bTV дали е трудно да снимаш клип, в който участва и 5-годишният ти син.

„На Даниел му пуснах песента We Only Have Today и го попитах „Искаш ли да те снимаме високо в планината, където звездите се виждат най-добре. Обаче цял ден трябва да слушаш“. Той се съгласи и беше изпълнителен, отговорен е“ – сподели певицата за снимките в обсерваторията в Рожен.

„Костваше ми много да не се намесвам в трудните моменти. Знаех, че Даниел ще се справи. Човек има респект към непознати, затова стоях настрани, когато е нужно“ – добави Поли Генова, която има две деца.