Новият епизод на „Бригада Нов дом“ ще разкаже историята на една жена, която преминава през болката, загубата и разочарованието, но не спира да вярва, че най-важното в живота е любовта. Този петък от 20:00 ч. по bTV зрителите ще се срещнат със Севда – 34-годишна майка, която след години неуспешни опити да има дете и тежки инвитро процедури, поема по един различен път към щастието. Така в живота ѝ се появява малката Нанси – усмихнато и слънчево момиченце, което променя всичко и дава смисъла на дните й.

Съдбата обаче подлага Севда на нови изпитания. След раздяла тя остава сама – с две чанти, кредит и дете. Временният подслон при семейството на брат ѝ се превръща в години чакане за ново начало. Днес, заедно с новия си партньор, тя успява да сбъдне една малка, но всъщност голяма мечта – собствен дом в столичния квартал Люлин. Дом, който обаче е далеч от готов за живот.

В празното жилище, екипът на „Бригада Нов дом“ ще се изправи пред ремонт, пълен с неочаквани препятствия, скрити проблеми и много емоции. А сред прахта, шегите и безсънните дни ще се родят едни от най-светлите моменти и забавни приспособления в сезона. Зрителите ще видят как надеждата може да се върне дори там, където всичко изглежда невъзможно.

Малката Нанси ще мечтае за истинска детска стая „за принцеси“, а нейното въображение, очарование и неподправена искреност ще разтопят сърцата на всички на обекта. Усмивките няма да липсват – нито когато майсторите се объркват кой ден от ремонта е, нито когато нестандартните идеи се превръщат в работещи решения.

Предстоят много смях, неочаквани срещи, специални моменти за дамите в семейството и емоции, които ще напомнят, че домът не се измерва в квадратни метри, а в любовта между хората в него.

И този път „Бригада Нов дом“ ще покаже, че след най-тежките битки идва най-светлото начало, а една малка принцеса, най-накрая ще има свое приказно място за мечти.

„Бригада Нов дом“ се заснема с грижа за околната среда, като спазва принципите на "green filming" с фокус отговорното отношение към природата. Осмият сезон на предаването е сертифициран от albert (BAFTA).