Благовеста от "Ергенът: Любов в рая" отново се впуска в приключение, но този път туристическо! Чувствителната брюнетка пак се закача с облаците - хвана самолета и отпътува към вълнуваща дестинация. Тя не спира да изненадва своите последователи с ежедневните си занимания, а сега пак им дава повод за размисъл: къде ли отива и с кого. Факт е, че красивата участничка обича да се забавлява, а пътуванията са нейна голяма страст.

След като не успя да намери любовта в предаването, Блага се е отдала на приключенски и интересен живот. Тя се концентрира върху себе си и нещата, които обича да прави, а пътуванията извън България са едно от тези неща. Да изучава света, да се радва на вълшебствата, които екзотичните дестинации могат да предложат - ето това са преживявания, който Благовеста със сигурност не иска да изпусне!

При поредното си заминаване, тя дори публикува закачлив пост в своя Инстаграм профил, в който на шега описва каква според нея би била отново реакцията на нейните последователи:

"С какво се занимава тя?"

"Къде пак отива?"

"Кой плаща да тези пътувания?"

Снимка: Instagram/@blagovesta_bonbonova

Иронично и закачливо, Благовеста реши да се пошегува със своята аудитория. На стори тя качи и селфи от самолета, на което ясно се вижда, че е с приятелка, а не с ъж. Явно това пътуване ще е типично по женски и с акцент върху приятелството, а не любовта.

Снимка: blagovesta_bonbonova

Дивата инфлуенсърка определено започва годината по един приятен, вълнуващ и интересен начин. С екзотично пътуване и прекрасна компания, а след това надяваме се - и чудесни спомени!