Spotify е една от най-популярните музикални платформи в света – с милиони песни, подкасти и плейлисти. Но зад зеления ѝ логотип се крият доста любопитни тайни!

Ето 10 неща, които може би не знаете:

1. Spotify е създаден в Швеция

Платформата е основана през 2006 г. в Стокхолм от Даниел Ек и Мартин Лорентцон – идеята им била да направят лесен и легален начин за слушане на музика онлайн. Днес всеки ден над 500 000 души създават нов плейлист. Може би следващият хит ще се роди от твоя музикален вкус!

2. Първоначално е билo с покана - само за избрани

Когато Spotify стартира, не всеки можел да се регистрира. Трябвало е да получиш специална покана – почти като таен музикален клуб!

3. Най-слушаната песен за всички времена

„Blinding Lights“ на The Weeknd държи рекорда за най-стриймвана песен в историята на Spotify. Песента на Дрейк "One Dance" oт албума "Views" пък е слушана над 882 млн. пъти! Ето и малко повече подробности, които галят ухото:

2008: The Killers – “Human”

2009: The Black Eyed Peas – “I Gotta Feeling”

2010: Еминем & Риана – “Love The Way You Lie”

2011: Don Omar, Lucenzo – “Danza Kuduro”

2012: Gotye, Kimbra – “Somebody That I Used To Know”

2013: Macklemore & Ryan Lewis – “Can't Hold Us” (feat. Ray Dalton)

2014: Фарел Уилямс – “Happy” – from Despicable Me 2

2015: Major Lazer, MØ, DJ Snake – “Lean On”

2016: Дрейк – “One Dance”

2017: Ед Шийрън – “Shape of You”

4. Има плейлисти за... домашни любимци

Да! Spotify има специални плейлисти за кучета, котки и дори хамстери – с музика, подбрана да ги успокоява, когато са сами у дома.

5. Наличен е в над 180 държави

Почти целият свят има достъп до Spotify – от Исландия до Южна Африка!

6. Spotify използва изкуствен интелект

Алгоритмите анализират какво слушаш и ти предлагат песни, които може да харесаш. Така се раждат любимите плейлисти като Discover Weekly.

7. Има над 100 милиона песни

Всеки ден се добавят хиляди нови – повече музика, отколкото човек може да чуе за цял живот! В името на музиката, Дан Джаксън от "Thrillist" е създал чудовищно голяма плейлиста, която представя най-добрите 1000 песни в Spotify.

8. Spotify се ползва дори в игри

В някои видеоигри можеш да слушаш своя Spotify плейлист, докато играеш.

9. Някои изпълнители пускат ексклузивно съдържание

Например специални версии на песни, подкасти и интервюта, които можеш да чуеш само в Spotify.

10. Името „Spotify“ е измислено случайно

Легендата гласи, че някой чул погрешно предложение за име и го възприели като „Spotify“. После разбрали, че то звучи страхотно – и така останало!

