Основателят на Microsoft и милиардер Бил Гейтс е разкрил имената на три жени, с които е имал романтични афери по време на брака си с бившата си съпруга Мелинда. Информацията става публично достояние заради полицейско разследване на отношенията му с Джефри Епстийн.

Според официалните данни Гейтс е посочил три жени - Мила Антонова, Карима Нигматулина и д-р Алис Джейкъбс Неселрод. Той е подчертал, че тези отношения не са били свързани с контактите му с Епстийн, но е признал, че той е знаел за тях.

Твърдения за натиск и възможно изнудване

По време на изслушването Бил Гейтс е заявил, че не смята, че е бил реално изнудван от Епстийн, но според него има признаци, че финансистът е обмислял подобна възможност. По думите му Епстийн е разполагал с информация за личния му живот и е използвал тази информация като средство за оказване на натиск с цел възобновяване на контактите между двамата. Гейтс е посочил, че никога не е получавал пряка заплаха за изнудване, но определен тип поведение от страна на Епстийн го е накарало да смята, че подобен сценарий е бил обмислян.

Снимка: Getty Images

Кои са жените, посочени в показанията

Сред имената, разкрити от Гейтс, са:

Мила Антонова – руска състезателка по бридж, с която той се запознава около 2009–2010 г. на турнири по бридж в САЩ.

– руска състезателка по бридж, с която той се запознава около 2009–2010 г. на турнири по бридж в САЩ. Карима Нигматулина – руски ядрен физик, с която Гейтс се е запознал чрез професионални контакти.

– руски ядрен физик, с която Гейтс се е запознал чрез професионални контакти. Д-р Алис Джейкъбс Неселродт – предприемач в областта на медицината, за която Гейтс също признава, че е имал връзка извън брака си.

Нито една от трите жени не е обвинена в каквото и да е нарушение или незаконна дейност.

Снимка: Getty Images

Контекстът на разследването

Показанията на Бил Гейтс са част от по-широко разследване на връзките и контактите на Епстийн с влиятелни личности. По време на изслушването милиардерът е заявил, че се срещал с Епстийн между 2010 и 2014 г., тъй като е вярвал, че той може да помогне за привличане на средства за благотворителни инициативи на фондацията му. Впоследствие Гейтс многократно е определял тези срещи като сериозна грешка.

Той е подчертава, че никога не е участвал в незаконни дейности, свързани с Епстийн, и че сътрудничи на разследващите органи. Освен това е заявил, че съжалява за контактите си с финансиста и за последиците, които те са имали върху семейството и репутацията му.