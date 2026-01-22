Кралят на поп-фолка Азис отново се е развихрил в Америка! Той определено не скучае, тъй като ежедневно споделя с фенове вълнуващите си преживявания и местата, на които ходи. Този път той заложи на експерименти с кулинарията, като пробва различни храни и засне целия процес в закачливо видео. Освен това обаче, той попада и на една много интригуваща находка - "трактор от бъдещето", а после диво се забавлява с музиката на подвижен диджей.

Трактор от бъдещето и подвижен диджей

"Намираме се на нещо като събор в Америка", пошегува се певецът, докато показваше на видеоклип в Инстаграм профила си интересните храни, които опитва по време на своята специална разходка. "Тук има изобилие от пържени продукти, каубойска сергия, царевица, която я варят пред теб с пармезан и лют пипер.", разказва Азис. Признава обаче, че не е останал много доволен от храната. За сметка на това, приключението му става още по-вълнуващо, когато попада на нещо невиждано - "трактор от бъдещето".

"Имаше някакво аграрно изложение и тук видях трактор от бъдещето . Казвам ви на живо беше огромен!", споделя изпълнителят.

Малко по-късно той показва на своите последователи специфични сладоледи, а после и подвижен диджей, който обикаля навсякъде по улиците, пуска музика и забавлява хората. Азис завършва впечатляващата си разходка с любимите си хапки халапеньо с чедър. Определено е създал незабравими спомени, а и не е останал гладен!

Припомняме, че съвсем скоро Азис и неговата близка приятелка - риалити звездата Атижа зарадваха феновете с провокативна разходка в Маями. "Разходка по улиците на Маями, докато хората около нас снимат и пищят: Кание Уест и Бианка Ченсори. Някои дори влязоха в словесен спор дали това е Ким или Бианка", споделя певецът в горещи кадри в Инстаграм. Вижте повече по-долу:

