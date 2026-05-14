Предстоящите епизоди на „ВЯРА, НАДЕЖДА, ЛЮБОВ“ – в петък, събота и неделя от 22:00 ч. по bTV, ще разтърсят зрителите с опасни тайни, неочаквани резултати от тестове, болезнени истини, откъснати листа и решения, след които никой няма да остане същият.

Докато някои от героите се опитват да запазят семействата си, други са готови да прекрачат граници, които доскоро са смятали за невъзможни. В болницата напрежението ще расте с всеки изминал ден, а една грешка по време на раждане ще отключи поредица от събития, които ще поставят под съмнение не само професионализма, но и морала на хората в бели престилки.

Снимка: Лилия Йотова

Разследването около убийството на сервитьорката Силвия също навлиза в нова, опасна фаза. Подозренията се множат, старите връзки излизат наяве, а страхът започва да диктува решенията. Владо усеща, че истината е по-близо от всякога, но и че тя може да се окаже много по-жестока, отколкото е предполагал.

На този фон между Светла и Владо постепенно се заражда неочаквана близост. Двама души, белязани от загуби и самота, ще започнат да намират утеха един в друг. Но дали съдбата няма да ги изправи пред истини, за които никой от двамата не е готов?

Любов, вина, страх, ревност и избори без връщане назад — това очаква зрителите в следващите епизоди на сериала. А точно когато някой е на крачка от истината … изчезва лист от тетрадка, който може да промени всичко.

Не пропускайте новите епизоди на „ВЯРА, НАДЕЖДА, ЛЮБОВ“ в петък, събота и неделя от 22:00 ч. по bTV. А за най-нетърпеливите епизодите  са налични на VOYO ден преди ефир.

Сериалът се заснема с грижа за околната среда, като спазва принципите на "green filming", утвърдени от британската организация albert (BAFTA).

