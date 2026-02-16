Емблематичният британски артист Пийт Дохърти (Peter Doherty), вокалист на The Libertines, ще изнесе първия си концерт в България на 8 май 2026 г. в Sofia Live Club, по покана на Sofia Live Festival. Събитието отбелязва дългоочакваната среща на българската публика с една от най-ярките и противоречиви фигури на съвременната британска музика. Aвтор, поет и музикален разказвач, чието влияние далеч надхвърля границите на жанровете.

Концертът в София е част от турнето подкрепящо петия солов албум на Дохърти – Felt Better Alive, издаден на 16 май 2025 г. чрез собствения му лейбъл Strap Originals. Албумът дебютира на №7 в официалната UK класация, най-високото солово класиране в кариерата на Дохърти и идва девет години след предишния му солов запис.

Felt Better Alive е красива колекция от кратки музикални разкази, които се движат между акустична интимност и оркестрална чувствителност, с елементи на инди фолк и кънтри, носещи деликатна меланхолия, но и неочаквана лекота, хумор и вътрешна светлина.

Снимка: Getty Images

Песните са писани в Нормандия, във френското крайбрежно село, където Дохърти живее със семейството си, в момент на дълбока лична и творческа концентрация. Част от композициите се раждат паралелно с работата по последния албум на The Libertines – All Quiet On The Eastern Esplanade (№1 във Великобритания през 2024 г.), но поемат собствен път и се превръщат в основата на новия солов проект.

В записите Дохърти работи с продуцента и музикант Mike Moore (Baxter Dury, Liam Gallagher), а резултатът е кратък, но плътен албум от 11 песни, в който личният разказ за любовта, бащинството, оцеляването и трезвия поглед към живота заема централно място. Сред акцентите са синглите “Felt Better Alive”, “Pot Of Gold”, “The Day The Baron Died” и “Calvados”, които представят Дохърти в една от най-уверените и откровени фази на кариерата му.

Снимка: Getty Images

Пътят на Дохърти е добре познат, от бурния възход на The Libertines в началото на 21 век, през Babyshambles, соловите албуми и многобройните творчески превъплъщения, до днешния му образ на артист, който остава неспокоен, но фокусиран, уязвим и изключително продуктивен. Днес той е не само фронтмен и автор, но и собственик на лейбъл, част от няколко активни проекта и музикант, който продължава да създава с неподправена честност.

Снимка: Getty Images

Концертът на 8 май 2026 г. в Sofia Live Club е първата среща на Дохърти с българската публика. Интимно клубно събитие, което обещава близост, сурова емоция и песни, разказани така, както само той умее - директно, поетично и без филтър.

Билети за събитието могат да бъдат намерени на www.sofialivefest.com, в мрежата на Eventim и партньорските каси. Първите 100 бр. на Early Bird цена от € 30, след изчерпването им редовната цена ще е € 35, а в деня и на място € 40. Врати: 20.00 ч. Начало: 21.30 ч.

Снимка: Getty Images

