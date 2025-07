На 23 юли 2011 г. в британската столица Лондон света напусна една от един от най-прочувствените гласове в съвременната музика - певицата Ейми Уайнхаус.

Съчетаваща неповторимо джаз, соул, фънк, рок, блус и аренби, дебютният ѝ албум "Frank" (2003) получава номинация за една от най-престижните музикални награди в света - "Mercury Prize", а последвалият "Back to Black" (2006) й носи 6 номинации за "Грами", от които печели 5 златни грамофончета - нов рекорд за най-много спечелени награди "Грами" от жена в една нощ.

Днес се навършват 14 години от загубата на Ейми Уайнхаус, а ние отдаваме почит към певицата с едни от най-великите й песни.

"Back To Black"

"Rehab"

"You Know I'm No Good"

"Just Friends"

"Tears Dry On Their Own"

"Love Is A Losing Game"

Снимка: Getty Images

