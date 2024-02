Виждаме наистина уникалното превъплъщение на Абела като Ейми в трейлъра на "Ейми Уайнхаус: Back to Black", който също така разкрива, че филмът няма да бъде просто поредната биография, а точно като музиката на Уайнхаус, извира от сърцето и душата на своите създатели и ще разкаже една забележителна, емоционална история, която няма да остави нито едно сухо око в кината този април.

Сценарият на "Ейми Уайнхаус: Back to Black" е дело на номинирания за БАФТА и имащ сериозен опит с биографичните и музикални филми Мат Грийнхалч (Контрол, Film Stars Don't Die in Liverpool), а на режисьорския стол сяда Сам Тейлър-Джонсън, която работи с Грийнхалч по номинирания за четири награди БАФТА Младият Джон Ленън. В ролята на Ейми Уайнхаус влиза обявената от Screen International за „звезда на бъдещето“ Мариса Абела (Industry), която изпълнява и голяма част от най-емблематичните песни на звездата.

Нейната музика. Нейният живот. Нейното наследство. Този април, само в кината, " Ейми Уайнхаус : Back to Black" ще предложи на зрителите безпрецедентен поглед към вдъхновяващата, но и трагична история на една от най-ярките и иконични фигури в света на съвременната музика.

Режисьор на "Ейми Уайнхаус: Back to Black" е Сам Тейлър-Джонсън (Младият Джон Ленън, A Million Different Pieces, Петдесет нюанса сиво), а сценарият е на Мат Грийнхалч (Контрол, Младият Джон Ленън Film Stars Don't Die in Liverpool).

Освен Мариса Абела в роялта на Ейми Уанхаус, във филма участват още Джак О’Конъл като съпругът ѝ Блейк Фийлдър-Сивил, легендите на британското кино Еди Марсан и Лесли Манвил като бащата и лелята на Еми, Джулиет Коуан като Джанис Уанхаус-Колинс и др.

Време е за затрогващата мелодия на "Ейми Уайнхаус: Back to Black" от 12 април само в кината.